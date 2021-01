Dossier spécial LNH 2021: le Canadien peut viser haut

Nous sommes fiers de vous présenter notre dossier spécial sur le retour du hockey et du Canadien. Enfin, direz-vous, le hockey va reprendre. Le CH sera en action dès mercredi à Toronto.

Certains se demandent si c’est la bonne décision au moment où nous retournons en confinement avec un couvre-feu pour tous les Québécois.

Mais en fin de compte, les professionnels de la LNH éviteront les contacts à l’extérieur de la patinoire, seront testés tous les jours, et la LNH a les moyens de prendre les mesures sanitaires appropriées. Et avoir du hockey va peut-être nous changer les idées quelques heures par semaine et nous aider à passer au travers, espérons-le.

Cette semaine, Marc Bergevin a clamé sa confiance. C’est quand la dernière fois qu’un directeur général du CH a dit que son équipe avait ce qu’il fallait pour viser les grands honneurs ? Ça fait longtemps, très longtemps. Mais Bergevin ne s’est pas tourné les pouces, il a fait de bonnes acquisitions, Anderson, Toffoli, Edmundson, et il a confirmé la venue de Romanov à Montréal. Il s’est même permis d’ajouter de la profondeur avec Perry et Frolik.

Avec des ailiers plus talentueux et plus robustes, les trios de Suzuki, Danault et Kotkaniemi pourraient faire plus de flammèches cette année.

De plus, Price et Weber débuteront la saison en santé. Le DG du Canadien croit avoir bâti une formation maintenant capable de jouer tous les styles. On verra bien.

NOS EXPERTS CONFIRMENT

Comme vous le verrez dans notre dossier, l’optimisme de Marc Bergevin est contagieux. Nos 14 experts sont unanimes et placent tous le Canadien en séries. L’auteur de ces lignes les voit même encore plus loin.

La division canadienne va également rendre les choses très intéressantes : plus de matchs contre les Oilers d’Edmonton et Connor McDavid notamment. Le format pourrait même faire en sorte, par exemple, que le CH affronte les Bruins de Boston en finale. Ça promet.

AILLEURS DANS LA LNH

Pour vous, on analyse la formation probable du CH, mais aussi les forces et les faiblesses des équipes, division par division.

Il faudra aussi surveiller de très près les débuts d’Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York. Pourra-t-il performer à un haut niveau dès sa première saison ? Certains de nos experts lui accordent déjà le trophée Calder.

Pour vous remettre dans le bain, Yvon Pedneault vous propose également son top 50 des meilleurs joueurs de la LNH. On analyse aussi les conséquences du hockey sans spectateurs, un facteur qui va grandement affecter l’économie du hockey cette année.

Notre cahier vous préparera pour la prochaine saison du Canadien et de la LNH.

Bonne lecture.

De grandes attentes

Photo d'archives

Au cours des dernières années, il fallait aimer le goût du pari risqué pour prédire que le Canadien se qualifierait pour les séries. Les mouvements de personnel effectués par Marc Bergevin au cours de la saison morte ont toutefois changé la donne.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Cours d’économie 101

Photo montage

Fidéicommis, fiducie, escrow, salaire différé. Difficile de s’y retrouver dans tout ce jargon financier. À quoi bon, de toute façon ?

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Le casse-tête est en place

Photo Ben Pelosse

La période de réinitialisation, pour reprendre le terme utilisé par Marc Bergevin, est terminée. Le directeur général du Canadien a trouvé les pièces qui manquaient à son casse-tête. Rien ne dit, cependant, qu’il ne se verra pas forcé d’en remplacer quelques-unes au fil du temps. D’autres changements restent possibles. Ça ira selon les résultats.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

L’équilibre sur tous les fronts

Photo AFP

Marc Bergevin a sorti le chéquier au cours des derniers mois afin de construire une équipe beaucoup plus compétitive. Le Canadien a réalisé de bons coups avec l’arrivée de quatre joueurs clés : Jake Allen, Josh Anderson, Tyler Toffoli et Joel Edmundson.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Les pièces du puzzle sous la loupe

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le Journal vous propose un coup d'oeil sur ceux qui porteront l'uniforme du Canadien cette saison.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Une division des plus compétitives

Photo d'archives

Les forces et faiblesses des six autres équipes canadiennes

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Des courses inhabituelles

Photo d'archives, AFP

En raison de la pandémie, la LNH a complètement repensé ses sections

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Le Colorado grand favori

Photo d'archives, AFP

Quatorze membres des sections sportives du Journal de Montréal et du Journal de Québec ont été appelés à faire leurs prédictions en vue de la nouvelle saison dans la LNH, qui s’amorce mercredi prochain. Nos experts ont établi la position de chaque équipe au sein de leur division respective à la fin du calendrier régulier. Puis, ils ont répondu à notre court questionnaire.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

MacKinnon au sommet

Photo d'archives, AFP

Depuis quelques années, la question à savoir qui est le meilleur joueur de la LNH implique toujours les mêmes noms.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Les principaux espoirs du Canadien

Photo AFP

Le Canadien se prépare à amorcer sa nouvelle saison. Le Journal en profite pour vous dresser un bilan des meilleurs espoirs du CH.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.

Les débuts du prince de New York

Photo courtoisie, Carly Boyle/MSG Photo

Prince Alexis. C’est comme ça que le New York Post surnommait Alexis Lafrenière, quelques heures après que les Rangers de New York en eurent fait le tout premier choix du repêchage de la LNH, le 6 octobre dernier.

► Cliquez ce lien, afin de poursuivre votre lecture.