DUMARESQ, Rodolphe



À Montréal, le vendredi 1 janvier 2021 est décédé, à l'âge de 91 ans, Rodolphe Dumaresq, époux de Anita Savage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole Pierre) et Linda (Alain Bélanger), ses petits-enfants Éric (Ana-Maria Avram), Simon (Marie-Maxime Gilbert), David (Vanessa Gohier-Boyer), ses arrière-petits-enfants Matei, Flavia, Camelia, Émile et Claire, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira en privé le samedi 16 janvier 2021 au complexe funéraireLa cérémonie intime en la chapelle du complexe suivra à 15h et nous invitons parents et amis à se joindre sur le web diffusion au lien: