MORNEAU, Yoan



À Montréal, le 6 janvier 2021, à l'âge de 32 ans, est décédé Monsieur Yoan Morneau.Il laisse dans le deuil son père Norbert, ses oncles et tantes Daniel, Gervais, Marcine, Brigitte et Simon, sa mère Sylvie Bigué, son oncle et ses tantes Lyne, Stéphane et Pascale, sa compagne Catherine Magny, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, une réunion de prières aura lieu en toute intimité. Une captation visuelle de la cérémonie est prévue. La diffusion aura lieu le dimanche 16 janvier 2020 à 17h. Le lien sera fonctionnel 5 minutes avant le début de la diffusion. Pour assister à la diffusion en direct veuillez allez sur l'avis de décès sur le site web du complexe funéraire:Au lieu de fleurs, un don au Club des petits déjeuners serait apprécié en la mémoire de Yoan Morneau.