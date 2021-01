La reine du vol

Ville de Québec, 1907. Malgré son jeune âge de 17 ans, Lucy Wolvérène est l’une des personnes les plus redoutées : elle excelle dans l’art du vol. Arrachée à sa communauté crie alors qu’elle n’était qu’une enfant, Lucy s’est d’abord mise à voler pour survivre, mais aujourd’hui, elle retire une fierté d’être crainte de tous. Dans un monde où des hommes-corbeaux font la loi, Lucy s’apprête à tenter le coup du siècle...

Sandra Dussault a séduit beaucoup de lecteurs, en 2018, avec son roman Le Programme. Sans être aussi marquant et percutant que ce dernier, Lucy Wolvérène demeure captivant et unique. C’est avec un grand plaisir qu’on y retrouve le style d’écriture bien particulier et accrocheur de cette auteure québécoise.

Une jeune héroïne imparfaite

C’est un portrait bien sombre de la ville de Québec que nous dépeint l’auteure... Des enfants pauvres qui se font recruter par le patron d’un hôtel et signent un contrat avec lui pour vivre sous son toit, contrat qui les lie pratiquement à lui pour le reste de leur vie et qui stipule qu’ils doivent commettre crime après crime pour rembourser leur dette à son égard. Des hommes-corbeaux qui sèment la terreur dans les rues, alors qu’ils patrouillent, la nuit, question d’effrayer n’importe quelle âme qui oserait s’aventurer en terrain étranger. D’ailleurs, le mystère autour de ces hommes-corbeaux est parfaitement bien dosé... Le lecteur apprend, au compte-gouttes, qui sont véritablement ces créatures, et c’est incroyable de constater, encore une fois, le talent imaginatif de l’auteure !

Parmi tous ceux qui tentent de survivre dans cette époque plutôt difficile, il y a Lucy, que le lecteur suivra pas à pas, même si elle est loin d’être instinctivement attachante avec son impulsivité et sa férocité. Son amie inventrice joviale et coquette, Marie Josèphe, apporte une touche de douceur et de légèreté au récit. On aime la complicité entre les deux jeunes femmes.

Pour une intrigue dynamique dont le rythme ne s’essouffle jamais, pour un univers noir et quelques leçons d’histoire, Lucy Wolvérène figure certainement parmi les sagas littéraires à découvrir !

À LIRE AUSSI

L’après

Photo courtoisie

Il y a huit mois, seize jours et quatre heures, un virus mondial et mortel a commencé à provoquer la mort de tous les adultes. Mystérieusement, seuls les enfants ont survécu... Quelque part au Québec, Margot et ses sœurs Skye et Charlie se sont alliées à leurs voisins Karim et Naïm pour tenter de passer à travers cette pandémie. Cependant, c’est la bande de Vincent qui règne sur le quartier, en gérant la nourriture qui sort de l’épicerie. Alors que l’espoir s’effrite et que la folie prend le dessus, qui s’en sortira vivant ? Un bon roman à la fois apocalyptique et réaliste, qui se dévore en une seule bouchée !

Ma vie de jujube doré

Photo courtoisie

Louane, c’est une jeune passionnée de danse qui, en raison de crises d’anxiété répétées, doit se réinventer. Dans les deux premiers tomes de cette série – Ma vie de gâteau sec et Ma vie de jello mou – le lecteur fait ainsi la rencontre d’une adolescente en pleine « reconstruction » qui, heureusement, peut compter sur l’appui de ses amis Alice et Théo. Le troisième tome présente une Louane un peu plus forte et affirmée, mais qui voit sa confiance dans les autres ébranlée... Une série qui fait du bien. C’est rafraîchissant et très pertinent de voir un personnage principal aux prises avec un trouble anxieux.

Dans la tête d’Anna.com T. 1 : Tu peux pas comprendre

Photo courtoisie

Ayant connu du succès avec la trilogie Elsie, la youtubeuse Catherine Francoeur (ou girlyaddict, pour les vrais fans) est de retour avec une nouvelle série qui présentera pas moins de neuf tomes, au minimum ! Conçue pour un public plus jeune (davantage des préadolescentes, contrairement à la saga Elsie), la série Dans la tête d’Anna.com entraîne les lecteurs dans la vie d’Annabelle, 14 ans, qui trouve son quotidien tellement ennuyeux qu’elle décide de l’enjoliver en créant un « faux » blog. Évidemment, son blog doit absolument demeurer secret. Une série girly à souhait qui plaira aux fans de l’influenceuse.

L’ABC des filles 2021

Photo courtoisie

La « bible » des adolescentes québécoises est de retour pour une 13e édition ! Un bel outil incontournable pour entamer la nouvelle année, cet ouvrage, fidèle à son habitude, aborde une foule de sujets classés en ordre alphabétique. On retrouve notamment l’acné, le choix de carrière, les réseaux sociaux et les travaux scolaires. D’autres clins d’œil ingénieux sont faits à la dépression, à l’identité, au narcissisme et au véganisme. Le dossier dédié à l’environnement et celui sur la COVID-19 méritent aussi d’être lus. À noter qu’il y a également Le mini ABC des filles 2021 qui s’adresse aux jeunes lectrices de 7 ans et plus.