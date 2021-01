Le SPVM durcit le ton

Le temps de donner des avertissements pour les contrevenants aux mesures sanitaires est révolu pour la police de Montréal.

« Nos policiers vont agir en conséquence face aux différentes situations. Il n’y aura pas de tolérance pour les gens qui voudraient contrevenir au couvre-feu, à moins qu’ils soient dans les exceptions prévues », a affirmé en entrevue avec Le Journal Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il s’est dit préoccupé par la hausse vertigineuse de cas de COVID-19 observée ces derniers temps.

C’est pourquoi le SPVM passe du mode « prévention » à celui de « l’intervention », ce qui signifie que les policiers risquent d’être beaucoup moins conciliants.

« Cas par cas »

« Être en dehors de son domicile entre 20 h et 5 h va constituer une infraction, et ce sera aux gens de démontrer la raison pourquoi ils se trouvent sur la voie publique. Malheureusement, on est rendus là. Ce sera évidemment du cas par cas avec les faits qui seront devant les policiers », explique M. Caron.

Il assure toutefois avoir demandé que les patrouilleurs fassent preuve d’une « grande tolérance » envers les gens en situation d’itinérance ou vulnérables.

« Ce qu’on souhaite, c’est ne pas émettre de constats d’infraction à ces gens-là, ils n’ont pas de domicile. On veut les accompagner et faire le nécessaire pour les diriger vers des organismes. »

Plusieurs agents ont été réaffectés pour travailler uniquement à faire respecter le couvre-feu.

« On va réévaluer chaque jour les besoins et adapter nos effectifs en conséquence. On verra aussi comment ça va se dérouler pour la première fois », a conclu Sylvain Caron.