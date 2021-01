Les intrigues de l’hiver

Cette semaine marquait le retour des séries qui nous avaient laissés en plein suspense avant les Fêtes. Des séries aimées reprennent aussi du service après une longue absence. Résumé de ce qui nous guette pour les prochaines semaines.

De la continuité

District 31

L’équipe du 31 risque d’être passablement éprouvée cet hiver. Plusieurs personnages en ont contre le commandant Chiasson et ses enquêteurs. Pensons à Nick Romano, qui voudrait bien la tête de Poupou, ou Mélissa Corbeil, du Bureau d’enquêtes indépendantes, qui ne digère pas ses défaites face à Patrick, Bruno et Daniel. Puis Yves Jacob, qui aurait bien aimé être aimé du 31 pour les rejoindre. Une admiration non réciproque qui pourrait s’avérer nuisible. La mort de Virginie dans le lit de Francis va tourner à nouveau les projecteurs vers Gabrielle. L’escorte Pascale Lanier n’a visiblement pas dit son dernier mot. Puis l’intrigue à saveur conspirationniste qui semble unir les cas Lemaire, Gadbois et Dujardin va continuer d’occuper nos enquêteurs qui seront chargés sur tous les fronts.

► Du lundi au jeudi 19 h sur Ici Radio-Canada Télé

L’Échappée

Manu ne veut pas être aidé, ce qui ne facilite pas son lien avec Robin. Le jeune est une vraie bombe à retardement depuis son accident qui a coûté la vie de ses amis. Alors que Macha avait remonté la pente et réussi à contrôler sa violence, la mort de sa sœur la ramène à son passé. Pourra-t-elle continuer de s’occuper de la petite Charlie ? Stéphane est attaché à Jules et Charlie, mais avec la mort de Kim, il se retrouve sérieusement le bras dans l’engrenage et ses relations risquent d’avoir des répercussions sur Richard. Les affaires entre Jade et Claudie n’étaient déjà pas faciles, mais la jalousie d’Astrid à l’égard de Xavier a tout fait basculer. Il faut aussi jeter un œil sur Jean-Simon que Jade apprécie de plus en plus et qui ne semble pas avoir les mêmes motivations qu’elle. On en saura aussi plus sur le retour de Joëlle en ville.

► Lundi 20 h à TVA

Une autre histoire

La visite de Valaire au salon Amora provoque plus qu’une onde de choc. Qu’est-il arrivé à Anémone/Manon, qui devait tout avouer à la police ? Malgré la tension qui règne entre les membres de sa famille du passé et celle du présent, tous se montrent solidaires pour leur mère. Une situation qui n’est pas sans semer le doute de la police sur les intentions de Vincent. Tant de secrets gravitent autour d’Anémone. Chacun des enfants tente de garder la tête hors de l’eau, mais leur équilibre est fragile. Caroline s’accroche à sa grossesse, dont Benjamin ne veut pas, Sébastien sabote sa relation avec Erik par peur de la maladie, Simon craque pour la tordue et possessive Amélie, Karla ne sait plus qui aimer... Lise, de son côté, est toujours introuvable. Paul demeure suspect. Ron et Patricia ne sont pas au bout de leurs peines puisque leur passé risque de leur attirer des ennuis.

► Lundi 20 h sur Ici Radio-Canada Télé

Les Pays d’en haut

S’étant fait tirer dessus lors de l’inauguration de la gare, Séraphin, qui montait en grade politique, se retrouve entre la vie et la mort. Comme il a plus d’ennemis que d’amis, plusieurs habitants du village seront suspects. Pendant que Donalda veille sur son homme, Sainte-Adèle se retrouve rongée par la sécheresse, ce qui met en péril sa prospérité fragile. Les villageois devront travailler dur pour conserver leurs avoirs. Et le curé Caron est au cœur d’un scandale.

► Lundi 21 h sur Ici Radio-Canada Télé

L’académie

Cette dernière saison nous mène à la graduation et au bal de finissants de l’Académie Violette-Léger, un établissement qui va connaître une certaine réforme, ce qui affectera ses élèves. Clément va vivre une période particulièrement difficile. Depuis sa rupture avec Agathe, et depuis que Marie et Théo sont ensemble, il se sent isolé, ce qui amplifie son côté autodestructeur. Ce sera aussi une période de revendications pour Scarlett et Wendy.

► Mardi et mercredi 19 h à TVA

Toute la vie

Christophe est toujours inquiet pour sa sœur, mais celle-ci est convaincue qu’avec sa mère, elle arrivera à être une bonne mère. Pourtant, elle ne l’a pas empêchée de se retrouver junkie et à la rue dans le passé. Les relations familiales du psychoéducateur risquent donc d’être au cœur des prochains épisodes. Tout comme celles de Tina, dont la mère adoptive est atteinte d’un cancer. Le quotidien de Vivianne va aussi prendre une autre tournure lorsqu’une de ses amies va débarquer à Marie-Labrecque. Celle qui garde le secret de sa mère et celui de leur amant commun devra sans doute se libérer le cœur. Les parents de Sassan espèrent toujours la ramener à la maison et les moyens pris sèment l’inquiétude.

► Mardi 20 h, Ici Radio-Canada Télé

5e rang

Marie-Luce, Marie-Jeanne, Francine et leurs complices ont tenté de régler elles-mêmes leurs comptes avec le crime organisé et d’élucider la mort de Guy, mais leurs manigances n’ont pas été sans maladresse. Le destin de Malouin risque peut-être d’attiser Tina, qui en mène large dans la région. C’est qu’elle a l’art de faire chanter qui elle veut... Fred enquête toujours discrètement sur la mort des femmes de Valmont. Alors qu’un de ses suspects, Marc Trempe, est impliqué dans une bagarre, Marie-Christine commence à avoir de sérieux doutes sur celui qui fait battre le cœur de sa sœur.

► Mardi 21 h, Ici Radio-Canada Télé

Trop

Nous avions laissé Isabelle et Anaïs à l’aéroport. Cette troisième et ultime saison s’inscrit donc sur le thème du renouveau. Isabelle a quitté La Station pour ouvrir sa propre entreprise : La Saman. Elle renoue avec Marc-Antoine, mais elle va vite constater qu’elle ne peut pas tout contrôler. Anaïs accepte mieux sa bipolarité et est animée par un désir de tout expérimenter... mais la notion de couple ouvert ne sied pas à tout le monde. Manuela et Samir, nouvellement parents et nouvellement divorcés, tentent aussi de se reconstruire. Il sera question de maternité, d’accomplissement et de l’importance de réaliser ses rêves.

► Lundi à 19 h 30 sur Ici Radio-Canada Télé

Des retours

Les beaux malaises 2.0

Quatre ans après avoir mis un terme à sa série qui rassemblait plus de deux millions de téléspectateurs, Martin Matte reprend du service. La séparation du couple chouchou formé par Martin et Julie sera au cœur de la comédie.

► Mercredi 21 h à TVA dès le 27 janvier

Caméra Café : nouvelle mouture

Entre 2002 et 2012, nous avons été nombreux à suivre le quotidien des employés colorés d’un bureau devant leur machine à café. Près de 10 ans plus tard, l’entreprise a une nouvelle patronne, Mélanie, une femme en contrôle cachant une nerveuse agitée qui voudra connaître ses nouveaux employés.

► Mardi 21 h à TVA