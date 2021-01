Les rues sont vides à Gatineau

À l’instar des autres villes de la province, Gatineau ressemblait presque à une ville fantôme, samedi soir, en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement du Québec.

Bien que désert depuis le début de la pandémie, car peuplé surtout de restaurants, de bars et de fonctionnaires, son centre-ville était vide de monde. Seuls quelques rares véhicules se déplaçaient sur les artères principales de la ville.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la rivière des Outaouais, plusieurs personnes se promenaient sur le marché By au centre-ville d’Ottawa et on pouvait même y remarquer quelques plaques d’immatriculation du Québec.