L’homme qui remet vos pendules à l’heure

Le Québec regorge d’horloges qui prennent la poussière et ne demandent qu’à afficher le temps qui passe. Alors que les horlogers se font rares, Michel Proulx, lui, fait partie des derniers à connaître les secrets des mécanismes des pendules.

Sa passion le conduit même jusque dans le salon de ses clients pour s’occuper de ces objets d’un autre temps.

« C’est un beau métier intéressant, je vais le faire tant que j’aurai la capacité, ça va m’occuper jusqu’à la fin de mes jours », lance cet ex-directeur des ventes reconverti à l’horlogerie il y a 10 ans.

Si sa clientèle est assez âgée, il constate un regain d’intérêt des générations précédentes depuis la pandémie.

« J’ai plus d’appels des jeunes depuis la COVID. Avant, ils m’appelaient juste pour savoir combien valaient leurs horloges ! » dit-il en riant.

Et elles ne valent pas grand-chose, bien souvent.

« Ça a souvent une valeur sentimentale plus que monétaire. Il faudrait plutôt que ce soit des horloges particulières, des séries limitées par exemple », explique l’expert.

M. Proulx a récemment travaillé sur l’une d’elles. Elle a appartenu à l’horloger des rois français Louis XV et Louis XVI, un certain Lépine.

« Mon client n’avait jamais trouvé personne pour la remettre en marche. Je l’ai fait ! J’étais assez content. Cette horloge, on ne pourrait pas mettre un prix dessus », raconte le passionné.

Reconversion

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Depuis 10 ans, cet artisan calcule avoir réparé quelque 2000 horloges « qui ont toutes au moins 100 ans pour la plupart ».

Pour apprendre le métier, il a étudié à l’École nationale de l’horlogerie de Trois-Rivières, la seule du genre au Canada. Mais on y apprend surtout à réparer les montres.

« J’ai appris en travaillant », dit-il.

Il a commencé tranquillement, en occupant un emploi de nuit dans une société pharmaceutique. Avec le bouche-à-oreille, son nom s’est mis à circuler, suffisamment pour quitter son poste et se concentrer sur sa passion.

Aujourd’hui encore, il n’a pas de site web, mais une simple présence dans les pages jaunes en ligne. Il fait aussi de la publicité sur Google, en misant sur certains mots-clés.

Et les affaires vont très bien.

« J’ai toujours 15-20 horloges dans l’atelier et j’ai 30-40 clients sur ma liste d’attente. Presque plus personne ne fait ce que je fais. Et en plus, je me déplace ! »

M. Proulx habite à Rigaud, près de Montréal. Il calcule que dans son périmètre d’action, soit un rayon d’une centaine de kilomètres autour de chez lui, il doit bien se trouver « au moins un million d’horloges ». « La majorité dort dans des boîtes ou prend la poussière et ne fonctionne pas », assure l’expert.

Assurer l’avenir du métier

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pour assurer la relève du métier, il y a Robert Plourde, de l’École nationale de l’horlogerie. Le professeur entame sa 40e année et forme une dizaine de nouveaux horlogers par année.

« C’est une formation qui dure deux ans en tout et partout », précise-t-il.

Depuis la fin des années 1980, lui et son collègue de l’école sont les seuls à offrir ce type de formation au pays.

Ils forment des jeunes autant que des moins jeunes qui « soit se réorientent ou veulent faire ça à temps partiel pour s’amuser ».

Et ils viennent de partout : reste du Canada, États-Unis, Pérou, France, Suisse, Madagascar.

Bref, la relève est assurée, et vous pouvez vous procurer une horloge sans craindre de ne pouvoir la faire réparer !