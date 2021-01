LNH: 11 joueurs qui tenteront de rebondir

Il est possible pour n’importe quel joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) de connaître une année qui ne répond pas aux attentes sur le plan des statistiques. Les 11 patineurs suivants ont déçu lors de la saison 2019-2020 et tenteront de se faire pardonner au cours des prochains mois...

Max Domi et Cam Atkinson (Blue Jackets de Columbus)

L’ancien du Canadien de Montréal Max Domi a profité de sa première saison dans la Belle Province afin d’établir un sommet personnel avec une récolte de 72 points, dont 28 buts, en 82 matchs. Sa deuxième année dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge fut bien différente, lui qui s’est fait voler sa place au centre par Nick Suzuki. Domi tentera de rectifier le tir, lui qui est sur le point de commencer sa sixième saison dans la LNH avec une troisième équipe différente. En plus de Domi, plusieurs autres attaquants des Blue Jackets chercheront à se faire pardonner cette année et Cam Atkinson vient en tête de liste. Celui qui avait franchi le cap des 20 buts lors de six saisons consécutives, dont une de 41 filets en 2018-2019, a seulement trouvé le fond du filet à 12 occasions la saison dernière.

Sergei Bobrovsky (Panthers de la Floride)

Après avoir signé un lucratif contrat de sept ans, qui lui rapportera 70 M$, le gardien russe Sergei Bobrovsky a connu sa pire saison en carrière à ses débuts avec les Panthers de la Floride. Celui qui a remporté le trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la ligue, à deux reprises a récolté 23 victoires en 50 matchs, en plus de conserver une moyenne de buts accordés de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900.

Taylor Hall et Jeff Skinner (Sabres de Buffalo)

Le nouveau venu des Sabres de Buffalo Taylor Hall a conservé une moyenne supérieure à un point par match lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019 avec les Devils du New Jersey. Sa récolte de 93 points en 76 matchs lors de la première de ces deux campagnes lui avait permis de remporter le trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe. Sa dernière année, partagée entre les Devils et les Coyotes de l’Arizona, a été moins fructueuse, même s’il a engrangé 52 points en 65 rencontres. Parions que le fait de jouer avec Jack Eichel aidera l’Albertain à retrouver son rythme. L’attaquant torontois Jeff Skinner fait, quant à lui, partie de ceux qui ont atteint le plateau des 40 buts il y a deux ans. Cependant, la saison écourtée par la COVID-19 a été bien moins bénéfique pour Skinner, qui a touché la cible 14 fois en 59 rencontres.

Johnny Gaudreau et Sean Monahan (Flames de Calgary)

Le duo de vedettes des Flames de Calgary a atteint des sommets personnels lors de la saison 2018-2019. Johnny Gaudreau avait récolté 99 points en 82 matchs, tandis que Sean Monahan en avait obtenu 82, tout en jouant quatre parties de moins que son acolyte. En 70 rencontres la saison dernière, ni un ni l’autre a été en mesure de franchir le plateau des 50 points.

Erik Karlsson et Brent Burns (Sharks de San Jose)

Les deux vedettes à la ligne bleue des Sharks, à l’image de leur équipe, ont connu une saison de misère en 2019-2020. Brent Burns, qui avait amassé 83 points la saison précédente, en a seulement obtenu 45 lors de la dernière campagne. Pour sa part, Erik Karlsson n’a pas franchi la barre des 50 points depuis son arrivée en Californie, lui qui a toutefois disputé 53 et 56 matchs durant ces deux années.

Alex DeBrincat (Blackhawks de Chicago)

Le petit attaquant des Blackhawks Alex DeBincat a respectivement marqué 28 et 41 buts lors de ses deux premières années dans le circuit Bettman. La saison dernière, sa troisième dans la LNH, DeBrincat a eu des difficultés à trouver le fond du filet, lui qui a touché la cible à seulement 18 reprises.

John Gibson (Ducks d’Anaheim)

À sa défense, John Gibson compte sur une équipe beaucoup moins talentueuse aujourd’hui que lorsqu’il a fait ses débuts dans le circuit Bettman, mais le gardien des Ducks vient tout de même de connaître sa pire saison en carrière. En 51 matchs, il a seulement signé 20 victoires, en plus d’avoir préservé une moyenne de buts accordés de 3,00 et un taux d’efficacité de ,904.