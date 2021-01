Mon fils m’inquiète

Je suis la mère d’une fille de 25 ans et d’un garçon de 20 ans. Depuis son enfance, mon fils a toujours préféré les activités réservées aux filles à celles conçues pour les garçons. Petit, il adorait se déguiser avec les vêtements de sa sœur pour nous faire des spectacles. Mais, vers dix ans, il a mis un terme à cette habitude, à la suite de certains commentaires de son père.

Mon mari fait partie du groupe des mâles alpha. Pour lui un homme ça ne pleure pas, ça ne se plaint pas et ça fonce dans le tas quand vient le temps de défendre la veuve et l’orphelin. Alors voir son fils se transformer en fille ne lui plaisait guère et il ne s’est pas gêné pour le lui faire savoir, même si j’insistais pour qu’il mette la pédale douce avec cet enfant particulièrement sensible.

De cette période jusqu’à l’âge de 18 ans, on aurait dit que mon fils était redevenu le garçon de son père. Je le croyais donc à l’abri de vouloir changer d’identité de genre, moi qui, avec mon fameux instinct de mère, avais déjà senti ça poindre en lui jadis.

Je croyais donc mon fils à l’abri de faire face au rejet qu’une telle décision entraîne inévitablement. Mais voilà qu’autour de 18 ans, plus ou moins inspiré par le jeune auteur-interprète Hubert Lenoir, il a commencé à fréquenter un groupe trans qu’il a trouvé sur le net. Et un jour il est venu m’annoncer la terrible vérité. Et dans sa tête à lui, il n’est plus question de revenir en arrière, il est trans, un point c’est tout.

Je lui ai demandé d’attendre quelques semaines avant de confronter son père, pour me donner le temps de le préparer au choc inévitable que ça allait lui causer. Mais ce délai n’a rien atténué. Mon mari refuse de croire que son fils se sent fille depuis l’âge de trois ou quatre ans. Dans sa tête à lui, être une personne trans, c’est un choix. Et selon lui, il suffirait à notre fils de vouloir être un gars dans sa tête, pour le redevenir automatiquement.

Sa sœur est intervenue pour appuyer son frère, mais ça n’a rien donné. Mon mari appréhende déjà les commentaires négatifs de l’entourage quand tout le monde saura, et refuse d’être le père de ce qu’il appelle une transsexuelle. Pour lui c’est une mode et notre fils se soumet à la mode. Comme ça fait deux ans que mon fils a modifié son identité de genre, sans songer à subir d’intervention chirurgicale, ça suffit selon lui à prouver qu’il n’est pas sérieux. Je suis dans une position tellement inconfortable et je ne sais plus quoi faire pour que les deux se raccordent.

Une mère en recherche de solution

Je souligne que les spécialistes s’entendent pour dire que « ... contrairement à la croyance populaire, beaucoup de personnes trans découvrent leur identité de genre dès l’âge de trois ans ». Tout comme il est faux de dire que l’identité de genre est un choix, alors que ça ne l’est pas. Pour être claire, « Une personne trans c’est une personne qui ne s’identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance ».

Autre élément à corriger dans le discours de votre mari : « ... une personne trans n’est pas une transsexuelle et ne le devient que si elle prend des mesures pour modifier son corps par un traitement hormonal ou chirurgical pour correspondre à son identité de genre ».

L’important, c’est d’offrir votre soutien moral et affectif à votre fils qui en aura besoin pour cheminer dans sa nouvelle vie. Faites équipe avec sa sœur pour l’entourer. Quant à votre mari, espérons qu’il finisse par comprendre que la fille qu’il a désormais n’a rien perdu des qualités humaines et morales qu’elle avait quand elle était un garçon.