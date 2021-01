On a trop triché

Qu’ont en commun 46 % des Québécois à Noël, les Russes aux Olympiques, Pierre Arcand à la Barbade, vous qui avez roulé à 140 sur la 20, Justin Trudeau au chalet d’Harrington à Pâques, votre voisine qui a couché avec son boss ou Jonathan Drouin qui quitte son territoire trop vite ?

Ils trichent tous.

Comme les karaokeux ou les autres qui ont concocté des partys en cachette, on mystifie et on passe au-dessus de la loi. Même que la tricherie ajoute au plaisir.

Dans tous les domaines, vous l’avez fait et vous le ferez encore. Comme vous avez déjà acheté de la bière à 16 ans, avez fumé des joints avant que ce ne soit légal, avez déjà invité des copains à la maison à l’insu de vos parents, qui étaient à la campagne.

Il y a de cela dans la courbe covidienne, qui ne s’écrase pas, dans ces chiffres qui enflent encore sournoisement.

CHANGEMENT DE DONNE

Après bientôt 11 mois, on ne parle plus de la danse à Horacio et de ses tartelettes, de la fée des dents ou du papier de toilette.

Il faut bien réaliser qu’on ne se débarrassera pas du problème en disant que ce sont les vieux malades qui agonisent.

Si c’est du sérieux, montrons-le. Il ne faut plus voyager ? Parfait. Mais arrêtez Air Canada, qui vole à Fort Lauderdale, Punta Cana, Cancún au quotidien.

On a beau rire de Trudeau et ses chèques à gogo ou de la lenteur des livreurs de vaccins, mais avant il faut se regarder dans le miroir et, cette fois, arrêter de tricher comme des ados avec un paquet de clopes.

DOUX BIDOU

Les gens ne sont pas encore convaincus que Gilbert Rozon et Éric Salvail puissent revenir à la télé. Ils ont comme un doute raisonnable.

Il s’en prend des décisions sur la COVID parlementaire.

Cherche un chien qui voudrait me promener entre 20 h et minuit dans un rayon d’un kilomètre. Je suis vacciné et ne perds presque pas mon poil.

Pierre Arcand doit retourner à la Barbade. Il a oublié son masque.

Moi, le mond qui ne se relit pas avant de poster un messagw sur les réaux socaux, pu capable.

« Après lui avoir lavé les cheveux, on fait quoi ? » (Le coiffeur de Boris Johnson)

Une bouteille d’eau pour le gardien de but. C’est le genre de chose que l’on peut trouver sur le net.

Signe d’un(e) célibataire au lit. Tu dors en diagonale.

Suivez notre série « Route en déroute ». Cette semaine, la carrière de Pierre Arcand.

