Rassemblement illégal: un party de motards interrompu par la police

La police a interrompu un rassemblement illégal où se trouvaient 17 personnes, dont plusieurs membres du groupe criminalisé des Dark Soul’s, vendredi soir en Montérégie, qui se verront tous remettre des amendes pour le non-respect des mesures sanitaires.

La soirée se déroulait dans un lieu de rendez-vous situé sur le 12e rang Sud à Saint-Nazaire-d'Acton, spécialement aménagé avec un bar et des frigidaires contenant de l’alcool. Il y avait aussi un logo des Dark Soul’s qui trônait dans la pièce meublée avec plusieurs tables et chaises, selon nos informations.

C’est la Division d’intervention sur le crime organisé de la Sûreté du Québec qui a mis fin à la fête vers 22h, avec des patrouilleurs de la région.

Au total, 13 hommes et 4 femmes âgés entre 38 et 59 ans ont été interpellés par les agents et se sont vus remettre des constats d’infraction généraux entre 1000 et 6000$ pour le rassemblement illégal en vertu de la Loi sur la santé publique.

Selons nos sources, plusieurs individus sur place ont été identifiés comme étant des membres des Dark Soul’s, un groupe de motards connu pour être un club-école des Hells Angels.

Il n’y avait toutefois aucun membre des Hells sur place.