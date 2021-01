VILLENEUVE, Claire



De Montréal, le 26 décembre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Claire Villeneuve, épouse de M. Roland Legault.Outre son mari, elle laisse dans le deuil son fils François (Nathalie), ses petits-enfants Olivier (Soraya) et Nicolas, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en privé au418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8www.salonsfunerairesguay.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer de Montréal.