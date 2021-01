Ce que sont les Directives médicales anticipées

« La loi concernant les soins de fin de vie précise que des directives médicales anticipées peuvent être prévues par écrit depuis l’entrée en vigueur de la loi au Québec. Seules les personnes majeures et aptes à consentir à des soins peuvent exprimer des directives médicales anticipées. Ces directives sont utilisées uniquement lorsque le médecin évalue que l’état de santé de la personne la rend inapte à consentir à des soins.

Les directives médicales anticipées s’appliquent à des situations précises qui ne sont pas nécessairement liées à des situations d’urgence. Il s’agit de situations que les professionnels de la santé rencontrent de plus en plus souvent et pour lesquelles ils s’interrogent sur la pertinence d’offrir certains soins, même s’ils sont nécessaires au maintien de la vie.

Ces situations sont : Lorsqu’une personne souffre d’une condition médicale grave et incurable et qu’elle est en fin de vie ; lorsqu’une personne se trouve dans un état comateux jugé irréversible, c’est-à-dire qu’elle est inconsciente, de façon permanente et alitée, sans aucune possibilité de reprendre conscience ; lorsqu’une personne est dans un état végétatif permanent, c’est-à-dire qu’elle est inconsciente, mais conserve quelques réflexes, comme la capacité d’ouvrir et de fermer les yeux ou la réaction à la douleur ; Lorsqu’une personne souffre d’une atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives sans possibilité d’amélioration, par exemple la démence de type Alzheimer ou un autre type de démence à un stade avancé.

Les soins visés par les DMA sont des traitements vitaux qui peuvent être nécessaires au prolongement de la vie. Par conséquent ; ne pas entreprendre ces soins ou les cesser peut diminuer la durée de votre vie ; consentir à ces soins peut prolonger la durée de votre vie, sans espoir d’amélioration de votre condition médicale.

Les soins visés sont : La réanimation cardiorespiratoire, la ventilation assistée par un respirateur, un traitement de dialyse, l’alimentation forcée ou artificielle et l’hydratation forcée ou artificielle. Notez qu’il n’est pas possible de demander l’aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées. »

Anonyme

Il existe deux façons de rédiger ses DMA, soit en se procurant le formulaire auprès du gouvernement et en le remplissant en présence de deux témoins. Soit en procédant par un acte devant notaire, ce que personnellement je privilégie. Le notaire pourra répondre à toute question et interrogation sur ce sujet délicat, procéder à la publication au registre officiel, acheminer une copie à votre médecin de famille, et prévenir d’éventuels conflits avec vos proches ou le personnel médical soignant. Ce qui n’est pas rien. Comme en plus on peut à tout moment modifier ou révoquer nos directives médicales anticipées, le notaire procédera alors à un nouvel acte notarié de modification ou de révocation qui sera ensuite publié au registre provincial.