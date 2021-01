Cinq plateaux importants qui pourraient être franchis en 2021

Comme chaque année, plusieurs joueurs de la LNH atteindront des plateaux personnels significatifs au cours de la saison 2020-2021, qui débutera mercredi.

Dans certains cas, ces nouvelles marques auront une valeur historique. Il s’agira de moments à ne pas manquer pour les amateurs de hockey.

Voici cinq joueurs qui atteindront (vraisemblablement) un plateau très important en 2021.

Patrick Marleau

AFP

Si le vétéran des Sharks dispute 45 des 56 matchs de l’équipe cette saison, il en aura joué un total de 1768 au cours de sa carrière dans la LNH. Ce sera un de plus que Gordie Howe. Donc le plus haut total de l’histoire de la ligue.

Disons que ce n’est pas insignifiant!

Avant de rejoindre Monsieur Hockey, Marleau (1723 matchs) devra aussi passer devant Ron Francis (1731), Jaromir Jagr (1733) et Mark Messier (1756).

«C’est assez fou de voir les noms dans cette liste et à quel point ces joueurs-là étaient bons, alors je serais en très bonne compagnie», affirmait l’athlète de 41 ans à Sportsnet, l’automne dernier.

«Il y a encore plus de 40 matchs à faire, alors on ne sait jamais ce qui peut arriver, a ajouté le natif de la Saskatchewan. J’essaie de ne pas trop y penser et je m’en tiens à ma routine. Si ça arrive, tant mieux!»

Heureusement pour Marleau, les Sharks ne sont pas dirigés par Mike Babcock.

Alex Ovechkin

Photo AFP

Le «Tsar» est à la chasse aux records depuis quelques années déjà, mais s’il connaît une saison 2020-2021 à la hauteur des précédentes, il pourrait devenir le quatrième plus prolifique buteur de l’histoire de la LNH. «Ovie», qui a 35 ans, se trouve actuellement au huitième rang dans l’histoire avec 706 réussites. S’il inscrit 36 buts cette saison, il passera devant Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731) et Brett Hull (741). Si l’on considère qu’Ovechkin en a inscrit 48 en 68 parties l’an dernier, marquer 36 buts en 56 matchs n’est pas impensable.

N’oublions pas que le capitaine des Capitals aura disputé passablement moins de matchs que tous les joueurs nommés plus haut. Ovechkin est déjà, incontestablement, l’un des plus purs buteurs de l’histoire du hockey. Profitez-en pendant qu’il est encore actif.

Joe Thornton

Photo d'archives, AFP

Meilleur pointeur actif dans la LNH, Joe Thornton a 1509 points au compteur en 1636 rencontres. Le joueur de 41 ans, qui vient de se joindre aux Maple Leafs, pointe au 14e rang de l’histoire à ce chapitre dans la LNH. Il lui faudra 25 points, cette saison, pour passer devant Paul Coffey (1531) et Mark Recchi (1533) au 12e rang.

Et comme l’entraîneur des Leafs, Sheldon Keefe, entend lui donner la chance de se faire valoir, il n’est pas impossible que «Jumbo Joe» y arrive!

Sidney Crosby

AFP

Le capitaine des Penguins, triple champion de la coupe Stanley, a franchi les 1000 points il y a déjà un bon moment. Il n’a toutefois pas encore atteint les 1000 matchs.

Avec 984 parties disputées dans la LNH, Crosby n’en a besoin que de 16 pour franchir un plateau significatif.

Si l’on considère à quel point les blessures, spécialement les commotions cérébrales, l’ont affecté il y a quelques années, ce sera là une nouvelle preuve de la résilience hors norme du patineur de la Nouvelle-Écosse.

Ryan Getzlaf

AFP

Auteur de 42 points en 69 matchs l’an dernier, est-ce que le vétéran des Ducks peut en inscrire 35 en 56 cette année?

Parce que c’est le nombre de points qu’il faut à Getzlaf, 35 ans, pour atteindre le prestigieux plateau des 1000 points. C’est certainement jouable!

Anze Kopitar (Kings), à 950 points, a lui aussi un coup à jouer, quoiqu’il apparaisse plus probable de le voir y arriver la saison prochaine.

Soulignons par ailleurs que Jason Spezza (Maple Leafs) a 940 points au compteur et Nicklas Backstrom (Capitals), 927.