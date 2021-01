Deux Montréalais extradés aux États-Unis pour trafic de fentanyl

Deux Montréalais qui seraient impliqués dans un réseau international de trafic de fentanyl ont été extradés au Dakota du Nord pour faire face à la justice.

Jason Joey Berry, alias Daniel Desnoyers, 37 ans, et Xuan Cahn Nguyen, alias Jackie ou Jackie Chan, 41 ans, sont arrivés dans le Dakota du Nord mercredi et ont eu leur première comparution et leur mise en accusation devant une juge américaine vendredi.

Jason Joey Berry a été arrêté le 18 octobre 2019 par les autorités canadiennes, et Xuan Cahn Nguyen, le 16 janvier 2020, a annoncé le département de la Justice des États-Unis dans un communiqué publié vendredi. Berry a fait partie de la toute première saisie de fentanyl au Québec, qui remonte à 2013. Il aurait continué d’en faire le trafic à partir du pénitencier de Drummondville.

De son côté, Nguyen est accusé de blanchiment d’argent au niveau international, en plus des accusations en lien avec la distribution et l’importation de fentanyl.

La manœuvre fait partie de l’Operation Denial, ou «Opération Déni», lancée par la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis. L’opération qui ratisse large a débuté le 3 janvier 2015, lors de la mort par surdose de fentanyl d’une jeune femme de 18 ans dénommée Bailey Henke.

Selon le département de Justice, un collaborateur colombien allégué de Berry et Nguyen, Daniel Vivas Ceron, avait été extradé du Panama vers le Dakota du Nord en 2017. Il a plaidé coupable, en 2019, pour son rôle dans le trafic de fentanyl le 12 juillet 2019 et attend toujours sa peine derrière les barreaux.

Le fentanyl est un opioïde dangereux qui a provoqué près de 20 000 surdoses mortelles au Canada depuis 2016.