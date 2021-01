Éclaircissements sur les DMA

J’ai lu le commentaire de Normande Campeau. Au lieu de vous blâmer pour la réponse que vous aviez donnée à une autre lectrice sur la loi concernant l’aide médicale à mourir, cette personne devrait se rétracter pour ses propres propos concernant les DMA (directives médicales anticipées) puisqu’elle laisse sous-entendre que l’aide médicale à mourir y est prévue, alors que ce n’est pas le cas. J’espère que vous allez rectifier. Ce sujet est très délicat et il ne faut surtout pas induire les gens en erreur. Il y a encore trop de personnes qui pensent qu’on devrait laisser tout le monde mourir de sa belle mort dans de grandes souffrances.

Une lectrice assidue

Je suis d’accord avec ce que vous dites, et pour clarifier les choses concernant les DMA, vous lierez ci-après des informations qu’on m’a fait parvenir, généralement issues du site internet de l’AQDMD (Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité). Elles sont simples, précises et compréhensibles pour le plus grand nombre.