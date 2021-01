Écoles primaires: retour en classe attendu lundi

Plusieurs parents sont impatients de voir leurs enfants reprendre le chemin de l’école primaire, lundi, après trois semaines de congé et de confinement à la maison.

Les enseignants, quant à eux, sont prêts à accueillir leurs élèves, malgré quelques nouvelles restrictions, dont le port du masque en tout temps à l’intérieur en cinquième et sixième années.

«Nous, on trouve important d’y aller vers des ajouts de mesures pour vraiment s’assurer de la présence des élèves à l’école», soutient Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).

Ce dernier affirme qu’il faut faire confiance aux élèves, autant au primaire qu’au secondaire, pour le respect des règles sanitaires.

«Ce qu’on a vu présentement, c’est qu’ils sont très respectueux des règles qui sont imposées au niveau sanitaire et que la gestion se fait quand même assez bien dans les établissements scolaires», assure M. Prévost.

Les élèves du secondaire passeront une semaine supplémentaire en enseignement à distance avant de retrouver les bancs d’école.

Ventilation

Le président de la FQDE se réjouit que des tests sur la qualité de l’air soient faits dans l’ensemble des classes.

Il admet cependant avoir une certaine crainte sur la disponibilité de locaux pour déplacer les élèves si le résultat d’un test ne répond pas aux normes.

«Certaines écoles sont à capacité de 100% dans l’ensemble des locaux et on disait, si jamais un local ne répondait pas aux normes, de déplacer les élèves vers d’autres locaux. Dans certaines écoles ça va être possible, mais dans plusieurs écoles, ça va être impossible par manque d’espaces physiques», affirme M. Prévost.

Selon lui, il faudra «s’assurer de trouver des moyens alternatifs pour la santé et la sécurité de tout le monde».