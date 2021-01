France: extension du couvre-feu à 18h, le variant britannique inquiète

PARSI | Huit nouveaux départements en France avancent dimanche leur couvre-feu à 18h, une mesure contestée, mais jugée nécessaire pour tenter d’éviter un rebond de l’épidémie de COVID-19 alors que la circulation du nouveau variant britannique inquiète.

Ces huit départements du centre, de l’Est et du Sud-Est, qui seront rejoints mardi par deux autres, s’ajoutent à quinze départements essentiellement dans l’Est déjà soumis depuis une semaine à un couvre-feu à 18h au lieu de 20h sur le reste du territoire. La France compte au total 100 départements.

Cette mesure est vilipendée par la plupart des élus locaux, doutant de son efficacité sur le plan sanitaire et craignant ses retombées économiques, mais défendue par le gouvernement, qui tente d’éviter une « course folle » de l’épidémie sur le territoire.

À Marseille (sud), où sept nouveaux cas liés au variant anglais de la COVID-19, réputé plus contagieux, ont été découverts, la situation virale est « inquiétante », a affirmé dimanche le maire de la ville, Benoît Payan.

« Désormais chaque minute compte pour endiguer la propagation de la souche anglaise », a-t-il mis en garde, appelant le gouvernement à « intensifie(r) les contrôles aux aéroports » et demandant « aux ministres de mettre en place des mesures drastiques concernant les entrées et les sorties du territoire ».

Dans la matinée, le ministre de la Santé Olivier Veran a réaffirmé « mettre tout en œuvre pour empêcher la diffusion de ce variant ».

La semaine qui s’ouvre s’annonce décisive pour évaluer la menace de cette version du coronavirus sur le territoire français. L’impact des fêtes de fin d’année devrait aussi commencer à être connu.

« Pas rassuré »

Sur le front des vaccins, après de vives critiques sur la lenteur au démarrage de la campagne, le pays devrait « dépasser les 100 000 » vaccinés avec les doses BioNTech/Pfizer, a souligné le ministre, se disant serein face aux « fausses polémiques ».

Concernant le vaccin de l’américain Moderna, qui vient d’être validé par les autorités sanitaires, la France recevra lundi « une livraison de 50 000 premières doses », qui seront « dispatchées » d’ici à mercredi dans les zones où le virus circule le plus, a-t-il ajouté sur la radio Europe 1.

Le leadeur de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon s’est dit dimanche « pas rassuré » par le vaccin Pfizer-BioNTech utilisé en France contre la COVID-19, tout en affirmant qu’il n’est « pas antivaccin ».

Il s’est dit « révolté » que la France soit « l’une des seules grandes puissances » à n’avoir développé « aucun vaccin » à ce jour. les laboratoires français Sanofi et Britanniques GSK ont annoncé vendredi que leur vaccin anti-COVID ne serait prêt que fin 2021, après des résultats moins bons qu’attendu dans les premiers essais cliniques.

Les huit départements concernés par l’avancement du couvre-feu sont le Cher, l’Allier, la Côte-d’Or, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. Ils seront rejoints mardi par le Var et la Drôme.

À Strasbourg (est), les rues du centre-ville ont été rapidement désertées en fin d’après-midi. Deux minutes avant l’heure fatidique de 18h, Michaël Demuynck vendait encore en vitesse ses deux derniers gobelets de vin chaud à emporter, avant de fermer son épicerie fine.

« On n’a pas le choix, on s’adapte. Normalement, de 18h à 20h, je fais encore un cinquième de ma journée en chiffre d’affaires », explique celui pour qui ce couvre-feu avancé est « une mauvaise nouvelle économique ».

« On n’y échappera pas »

Le premier ministre Jean Castex a défendu samedi des « mesures difficiles, mais nécessaires face à une épidémie (qui) ne faiblit pas, ou qui se renforce dans certaines zones ».

À Marseille, les autorités justifient leur décision après la découverte fin décembre d’un « probable » cluster du variant britannique au sein d’une famille française de cinq personnes, résidant au Royaume-Uni et venue pour les fêtes.

Jusqu’où le variant circule-t-il en France ? Les autorités sanitaires devraient commencer à y voir plus clair la semaine prochaine, a promis M. Véran.

Un dépistage massif s’est déroulé samedi à Bagneux, en banlieue parisienne, où le variant a été détecté vendredi, et une vaste campagne de tests débutera lundi à Roubaix (nord).

La mutation, qui semble 50 % à 70 % plus contagieuse, pourrait circuler déjà activement. « On n’y échappera pas », redoute le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes.

Les indicateurs de l’épidémie restent inquiétants dans le pays, avec en moyenne 18 000 cas par jour et une pression hospitalière qui ne baisse pas (avec environ 2 600 personnes en réanimation). Le bilan de l’épidémie s’élève à 67 599 morts dans le pays.

16 000 nouvelles contaminations

Près de 16 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, selon les données publiées dimanche par Santé publique France, un chiffre toujours loin de l’objectif du gouvernement de descendre à 5 000 cas par jour.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 a été de 15 944 dimanche, contre 20 177 samedi.

Depuis mardi, le nombre moyen de contaminations est de 18 000 par jour. Cette donnée a beaucoup varié depuis la mi-décembre, oscillant entre 3 000 et plus de 25 000.

Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives à la COVID-19, poursuit son augmentation à 6,5 % contre 6,3 % samedi. Il était encore à 5,2 % il y a une semaine.

Le nombre de malades de la COVID-19 hospitalisés s’élève à 24 526 contre 24 240 samedi, avec 729 nouvelles hospitalisations en une journée. En réanimation, le nombre de malades est de 2 620 (+118 en 24 h), contre 2 600 la veille.

Les hôpitaux ont enregistré 151 nouveaux décès en 24 heures, contre 171 la veille, portant le bilan total de l’épidémie à 67 750 morts en France.

Les deux prochaines semaines s’annoncent cruciales pour ces indicateurs, selon les experts qui craignent de probables retombées des fêtes de fin d’année. À cela, s’ajoutent les inquiétudes suscitées par la détection de cas liés au variant britannique au coronavirus, réputé plus contagieux.

23 départements de l’Est et du sud-est de la France sont depuis dimanche sous couvre-feu à partir de 18h pour tenter d’endiguer la reprise de l’épidémie sur le territoire.