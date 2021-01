Les soirées sont déjà bien longues...

Le couvre-feu fait mal à de nombreux entrepreneurs, qui doivent maintenant composer avec l’absence presque complète de clients après 20 h. Des commerces, comme certaines stations-service, qui pourraient demeurer ouvertes la nuit, préfèrent fermer tant qu’à n’avoir personne à servir.

La livraison, « c’est mort »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Des restaurateurs et des employés de services de livraison de repas craignent que le couvre-feu n’affecte leurs affaires alors que les soirées de dimanche et de samedi ont été anormalement tranquilles. Comme tous les restaurants interrogés par Le Journal dimanche, le Sandhu sur la rue Papineau, à Montréal, avait prévu plus de voitures de livraison samedi, planifiant une soirée très occupée. Mais « c’était mort », lance le propriétaire de l’endroit, Goppy Sandhu Abdel. « Ça va être dur de survivre si ça continue comme ça. C’est pire qu’avant le couvre-feu. » De nombreux chauffeurs d’Uber Eats ont fait le même constat dimanche et la veille.

– Anne-Sophie Poiré

Temps dur pour les taxis

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Le couvre-feu fait craindre le pire à plusieurs chauffeurs de taxi, qui peinaient déjà à joindre les deux bouts depuis le début du confinement. Rencontré vers 17 h dimanche au terminus Longueuil, Estrace Nord n’avait eu que deux courses dans toute sa journée, débutée à 7 h. « La journée, on n’a rien, et maintenant, dès 20 h, les gens doivent être à la maison. C’est très difficile », soupire-t-il.

– Roxane Trudel

Planifiez l’achat d’essence

Photo Cédérick Caron

Il n’est pas toujours facile de trouver de l’essence après 20 h si l’on peut se déplacer malgré le couvre-feu. Sur la couronne nord, notamment à Laval, à Blainville et à Rosemère, Le Journal a remarqué plusieurs stations-service fermées, comme celle-ci, sur la route 117 à Mirabel. Selon des témoignages recueillis dans la journée, certains commerçants ont choisi de réduire leurs heures d’ouverture faute de clients potentiels.

– Cédérick Caron