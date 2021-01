«Passe-Partout»: «Les gens avaient besoin des nouveaux épisodes» – Élodie Grenier

L’année télé 2021 débute très bien pour des milliers d’enfants et leurs parents, car Passe-Partout, Passe-Carreau et Passe-Montagne sont en vedette dans de nouveaux épisodes sur Télé-Québec.

Évidemment, leur retour était très attendu. «Les gens avaient besoin des nouveaux épisodes, de ce que j’ai entendu dire», confie, le sourire dans la voix, Élodie Grenier, qui prête ses traits à la gentille Passe-Partout.

PHOTO COURTOISIE/Télé-Québec

Univers familier

Que les tout-petits se rassurent: même si, pour la première fois, les rendez-vous sont ceux imaginés de A à Z par les nouveaux auteurs, ils s’inscrivent dans la continuité de ce qu’ils connaissent et aiment beaucoup.

«On reste dans le même univers, mais il y a de nouvelles chansons et de nouveaux jeux qui apportent un vent de fraîcheur», détaille Élodie Grenier.

Pendant un tournage «particulier», mais «magique» qui «s’est étonnamment bien passé», l’interprète de Passe-Partout a vécu des moments particulièrement agréables.

«L’été, c’est souvent là qu’on va tourner à la ferme de Fardoche. Tourner en extérieur, c’est toujours un peu spécial. Travailler à la ferme, c’est tellement un environnement agréable. Il fait beau, c’est l’été...»

«Mon épisode préféré dans la saison 3, c’est lorsque les trois amis, on va dormir à la belle étoile dans la ruelle. On a tourné cet épisode lors de la dernière journée. Il y a quelque chose d’un peu excitant et magique.»

PHOTO COURTOISIE/Télé-Québec

Proches et réconfortants

Depuis son arrivée en 2019, Passe-Partout et sa bande ont réussi à créer un lien fort avec les enfants, notamment en s’adressant directement à eux. Et ce ne sont pas les mesures de distanciation exigées par une pandémie qui altéreront la solidité de ce contact privilégié.

«C’était vraiment important, pour nous, qu’on ne perde pas cette proximité, explique Élodie Grenier. Dans la vraie vie; c’est tout le temps les mesures. Les enfants led subissent, que ce soit à la garderie ou à l’école. On ne voulait vraiment pas que ça transparaisse dans l’émission. Les réalisateurs ont fait un beau travail par rapport à ça: tout est intégré dans la mise en scène et je ne pense pas qu’on va pouvoir faire la différence entre des épisodes tournés avant et après la COVID.»

Comme la vie a beaucoup changé depuis mars dernier, Élodie Grenier encourage les jeunes à faire preuve de persévérance, de solidarité, de respect envers les autres et de résilience.

«On se retrouve dans un contexte un peu particulier et j’ai l’impression que les enfants ont besoin de réconfort et de points d’ancrage parce qu’on est tellement dans quelque chose de chambranlant.»

La tournée toujours dans les plans

Emballée à l’idée de rencontrer les enfants sans un écran la séparant d'eux, la comédienne s’arme de patience et conserve l’espoir de présenter le spectacle Coucou Passe-Partout à l’automne.

«On attend bien sûr des nouvelles du gouvernement à savoir quand les salles de spectacles vont pouvoir rouvrir. À partir de là, on va réorienter le tir: est-ce qu’il va falloir adapter le spectacle pour que ce soit “covidement” faisable ou va-t-on pouvoir faire celui qu’on était supposé faire? Il y a encore beaucoup de questions.»