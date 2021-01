Un premier gain éliminatoire pour Lamar Jackson

Mission accomplie pour Lamar Jackson, lui qui a mené les Ravens de Baltimore à un gain de 20 à 13 sur les Titans du Tennessee, dimanche, au Nissan Stadium.

Il s’agissait de la première victoire lors des éliminatoires pour le quart-arrière de troisième année. Il avait échoué à ses deux premières tentatives.

La partie avait pourtant bien mal débuté pour Jackson, qui a lancé une interception dès sa deuxième présence sur le terrain. L’athlète de 24 ans s’est toutefois ressaisi par la suite et a démontré tout son talent. Il a notamment inscrit le premier touché des siens sur une course de 48 verges. En fin de compte, Jackson a amassé 136 verges avec ses jambes et 179 verges avec son bras.

La défensive des Ravens a également eu son mot à dire dans ce gain. Après avoir permis au receveur de passes A.J. Brown d’inscrire un majeur, elle a privé ses rivaux de refranchir la ligne des buts. L’unité dirigée par Don Martindale a surtout neutralisé l’excellent porteur de ballon Derrick Henry. Ce dernier a été limité à seulement 40 verges en 18 courses.

C’est une interception de Marcus Peters qui a mis fin aux espoirs des Titans en fin de rencontre, eux qui avaient toujours la possibilité d’égaler la marque avec un touché suivi d’un converti.

L’autre majeur des vainqueurs a été l’œuvre du demi offensif J.K. Dobbins.

La semaine prochaine, les Ravens se mesureront aux champions en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, et ce, dans le cadre des demi-finales de l’Association américaine.