Wayne Simmonds s’inspire de Corey Perry

Wayne Simmonds, la nouvelle acquisition des Maple Leafs de Toronto, est reconnu pour son jeu robuste et sa présence devant le filet. L’attaquant s’est inspiré de plusieurs autres joueurs depuis le début de sa carrière afin de modeler son style, dont le nouveau venu du Canadien de Montréal Corey Perry.

«La façon dont il fait les choses devant le filet, sa ruse et sa patience, a mentionné Simmonds samedi au sujet des facettes du jeu de Perry dont il s’est inspiré, en entrevue avec les médias locaux. C’est un gars dont j’ai appris quelques trucs.»

Carey Price et les défenseurs du Canadien de Montréal auront la chance de comparer les deux joueurs puisque la troupe de Claude Julien et celle de Sheldon Keefe s’affronteront à dix occasions, dont une première fois lors du match d’ouverture, mercredi, et lors de la dernière semaine de la saison régulière, puisque les deux équipes s’affronteront trois fois de suite pour clore l’année.

De plus, Keefe a décidé d’employer Simmonds sur la première unité de son avantage numérique avec un rôle bien précis: se mettre devant le filet adverse.

«Historiquement, Wayne produit beaucoup lorsqu’il est devant le filet, que ce soit en marquant ou seulement en raison des problèmes qu’il crée aux adversaires grâce à sa présence devant le filet, a indiqué l’entraîneur-chef de la formation torontoise. On veut lui donner cette opportunité. Évidemment, ça signifie que son rôle sera plus grand, ce qui est important.»