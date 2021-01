C’est terminé pour Jay Bouwmeester

Ayant subi un malaise cardiaque pendant un match en février dernier, le défenseur Jay Bouwmeester a décidé de prendre sa retraite.

Si aucune annonce officielle n’a été faite, l’arrière de 37 ans s’est longuement confié à propos des événements qui ont changé sa vie lors de ce qui s’avère aujourd’hui être le dernier match de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) au cours d’une entrevue avec le site The Athletic publiée lundi.

Bouwmeester a notamment révélé qu’il n’avait jamais regardé les images de ce moment fatidique, lorsqu’il s’est écroulé au banc des Blues de St. Louis, et qu’il ne souhaitait jamais le faire.

«Je ne sais pas ce qui est arrivé, a-t-il dit. Je n’ai pas regardé et je n’ai aucun intérêt à le faire. De toutes les personnes présentes dans le bâtiment ou qui regardaient à la télévision, j'étais la plus inconsciente de ce qui se passait. Je me suis évanoui et lorsque je suis revenu à moi et que j’ai compris ce qui se passait, j'étais en route pour l'hôpital.»

«Ça m’a pris un peu de temps pour comprendre ce qui s’était passé. Quand le dialogue a commencé, j’étais choqué, parce qu’on ne s’attend jamais à ça.»

On a implanté un défibrillateur cardiaque à l’athlète, qui a rapidement compris les répercussions de la situation. «Oh oui. Je savais que j’en avais terminé [avec le hockey] pratiquement au moment où c’est arrivé, pour être vraiment honnête.»

Pas de désir

Bien rétabli aujourd’hui, même si certaines journées sont plus compliquées que d’autres, il est toujours en processus de réflexion sur ce qu’il souhaite faire maintenant. Il avoue d’ailleurs qu’un poste dans le monde du hockey est loin d’être sa priorité.

Le directeur général des Blues, Doug Armstrong, avait notamment ouvert la porte au mois de décembre en soulevant qu’il pourrait devenir recruteur. Mais pour l’instant, Bouwmeester souhaite se concentrer sur sa famille.

«Vous savez quoi, j’ai toujours aimé jouer et être un membre d’une équipe. Je ne sais pas si j’apprécierais d’être de l’autre côté. Pour moi présentement, avec une jeune famille, ça n’a pas de sens. Ce serait une chose facile à faire avec ma longue carrière et mes connaissances, mais je n’ai pas vraiment ce désir en ce moment.»

Bouwmeester a totalisé 88 buts et 424 points en 1240 parties en carrière avec les Panthers de la Floride, les Flames de Calgary et les Blues de St. Louis. Il a notamment remporté la coupe Stanley avec le club du Missouri en 2019.