COVID-19: 106 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires à Québec

Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‐19, dans les 24 dernières heures dans la Capitale-Nationale, font état de 106 nouveaux cas et de 10 décès de plus.

Dans la région Chaudière-Appalaches, on signale 94 nouveaux cas et de deux décès supplémentaires.

Plus de détails à venir...