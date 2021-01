COVID-19: les hôpitaux du Québec dans une situation «vraiment critique»

Les hôpitaux sont dans une situation «vraiment critique», s’inquiète le premier ministre François Legault, qui demande aux Québécois de limiter leurs contacts avec les personnes de 65 ans et plus au maximum, tant et aussi longtemps qu’elles ne seront pas vaccinées.

«On pourra se reprendre après», a souligné le premier ministre, en faisant le point avec les médias pour la première fois depuis l’entrée en vigueur, samedi soir dernier, du couvre-feu de 20 heures.

La semaine dernière, M. Legault avait demandé une fois de plus aux personnes âgées de rester à la maison, autant que possible.

Mais l’inverse est aussi vrai, a-t-il rappelé lundi. C'est-à-dire qu'il faut éviter que les plus jeunes contaminent les personnes âgées.

Si le nombre de nouveaux cas de COVID-19 (1869) annoncé aujourd’hui est un peu moins élevé que les chiffres rapportés depuis plusieurs jours, le Québec déplore 51 nouveaux décès. «C’est beaucoup de monde», a regretté M. Legault.

On retrouve désormais plus de 1400 patients infectés par la COVID-19 dans les hôpitaux de la province, ce qui exerce une forte pression sur le réseau.

«La majorité des hôpitaux au Québec sont au niveau maximum de délestage», affirme la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny.

Le premier ministre en a profité pour remercier les Québécois, qui dans une grande majorité, ont respecté les consignes lors des deux premiers soirs de couvre-feu.

M. Legault s’est dit «touché» par la solidarité ainsi exprimée par les Québécois. Il a aussi remercié les policiers qui ont dû sévir contre quelque 740 récalcitrants en seulement 48 heures.

Tous les résidents en CHSLD seraient vaccinés au plus tard dans deux semaines, affirme le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Plus de détails à venir...