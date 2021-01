«L’amour est dans le pré»: Katherine Levac présente ses protégés

On connaît depuis longtemps la passion dévorante de Katherine Levac pour L’amour est dans le pré. Mais on ne pouvait prévoir à quel point la nouvelle animatrice s’attacherait aux participants et les prendrait sous son aile. Levac parle de ses nouveaux protégés «en or» avec la même chaleur que le ferait une mère pour ses petits.

«Il faut m’arrêter, parce que ça va être long si tu me demandes de parler de chacun des candidats», prévient en début d’entrevue celle qui s’amène à L’amour est dans le pré juste à temps pour la neuvième saison, en remplacement de Marie-Ève Janvier, partie mener À tour de rôles, à TVA.

Confiance

À l’heure qu’il est, la majorité des tournages de cette nouvelle cuvée de la téléréalité amoureuse sont complétés. Katherine a passé l’automne avec les agriculteurs, saison fort occupée pour eux, marquée par le temps des récoltes.

Admirative, leur «grande sœur» s’émerveille de raconter à quel point les célibataires ont ouvert généreusement leurs portes aux caméras, à quel point ils sont investis dans leur communauté, comment on s’attache à eux facilement, à quel point ils sont doux et fins et ne voulaient faire de peine à personne...

«Souvent, je fais de la fiction, des sketchs ou de l’humour, mais c’est la première fois que je fais une émission de télé avec des "vrais humains", image Katherine. Ils sont un peu gênés, timides, ils s’ouvrent à nous, et ils n’ont pas l’intention de devenir influenceurs après!»

«Je me sens utile d’une autre manière. Ça me valorise, et je trouve ça super inspirant d’être avec les participants parce qu’ils me font confiance pour vrai. Oui, c’est une téléréalité, mais à la base, ce sont quand même juste des humains qui veulent trouver l’amour. C’est comme s’ils me confiaient une grosse partie de leur vie! Je ne m’attendais pas à autant de confiance de leur part.»

«Marie-Ève Janvier et Jay du Temple m’avaient rapidement dit que ce type d’émission appartient aux candidats, et c’est encore plus vrai à L’amour est dans le pré», ajoute la native de Saint-Bernardin, en Ontario, qui a elle-même grandi sur une ferme avicole.

Bulles familiales

Non, la COVID-19 n’a pas terriblement compliqué la tâche de Katherine Levac pour sa première animation télévisée, les bulles familiales ayant été scrupuleusement préservées, sauf lors des inévitables rapprochements.

Dans les circonstances, seuls des changements mineurs ont été apportés au concept. Par exemple, les lettres de soupirant(e)s que Marie-Ève Janvier avait l’habitude de remettre aux candidats ont plutôt été envoyées par la poste cette année. «Je nous ai même trouvés chanceux à plusieurs égards», note Katherine Levac.

L’amour est dans le pré, dès le jeudi 14 janvier, à 20h, à Noovo.

Les candidats vus par Katherine

Alex, 30 ans, Saint-Elzéar (Chaudières-Appalaches)

Photo courtoisie

«C’est le premier agriculteur homosexuel de l’émission, mais on ne l’a pas traité différemment. Sa quête est tout aussi légitime que les autres. Vous allez tellement aimer Alex! Il n’arrête jamais de parler. On pourrait faire une téléréalité juste sur sa famille. C’est un gars hyper attachant et généreux.»

Denis, 60 ans, Neuville (Capitale-Nationale)

Photo courtoisie

«Denis a 60 ans, il a été en relation pendant 40 ans, et il est prêt à se remettre en mode date. Il n’a pas de problème avec ça! Il est super fin. Il a un peu mis tous ses œufs dans le même panier et consacré sa vie au travail, mais maintenant, il veut prendre du temps pour lui.»

Julien, 30 ans, Saint-Antoine-sur-Richelieu (Montérégie)

Photo courtoisie

«C’est une espèce de Viking. Il a reçu beaucoup de candidatures, les filles l’ont trouvé très charmant. Il travaille le bois, il est manuel. Pour lui, tout est noir ou blanc; il n’y a pas de zones grises. Est-ce que ça va le servir ou lui nuire? Avec lui, il n’y a pas de niaisage, mais c’est aussi un grand sensible qui avait de la misère à renvoyer les filles chez elles.»

Marc-Antoine, 25 ans, Pike River (Montérégie)

Photo courtoisie

«Marc-Antoine est un jour parti étudier en histoire et il a fait le choix de revenir sur la ferme. Il a fait ce choix conscient et assumé. Je trouve son parcours très "cool". C’est un gars de foot, un gars de gang, il est très proche de sa mère et il a un chat que j’adore sur sa ferme! Il est timide avec les filles.»

Martin, 25 ans, Mirabel (Laurentides)

Photo courtoisie

«Le plus jeune et non le moindre. Il lui reste des choses à vivre, mais on dirait qu’il avait le même aplomb et la même sagesse en relation que Denis. Il est sérieux dans le processus. Il a choisi ses filles préférées sans même regarder leurs photos. Moi, à 25 ans, je n’avais pas sa sagesse!»