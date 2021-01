Léa Olivier à la télé française

La vie de Léa Olivier est peut-être compliquée, mais elle s’exporte bien. Après les livres, c’est au tour de l’adaptation télévisuelle de percer à l’étranger.

La série télé inspirée des romans à succès de Catherine Girard-Audet est désormais présentée en France, doublée en français international. Acquise par Canal+, La vie compliquée de Léa Olivier est diffusée depuis samedi sur Télétoon+, la chaîne jeunesse du groupe médiatique.

Les 12 épisodes d’une demi-heure sont également offerts sur myCANAL, la plateforme de vidéos sur demande de Canal+.

Cette entente fera voyager la série en Belgique, en Suisse, en Haïti, au Vanuatu, au Luxembourg, ainsi qu’en Afrique.

« Pour tout le monde, les acteurs, les auteurs, le réalisateur, c’est une belle visibilité, observe François Rozon, président d’Encore Télévision, la boîte de production québécoise derrière Léa Olivier. Depuis qu’on essaie d’exporter Fugueuse aux États-Unis, les producteurs américains posent des questions sur Ludivine Reding. Ils veulent savoir si Michelle Allen écrit en anglais... Ça peut créer de belles opportunités. »

Des valeurs positives

Scénarisée par Rachel Cardillo – en collaboration avec Sébastien Bertrand – et réalisée par Martin Cadotte, la série dépeint le quotidien d’une étudiante dont l’existence est truffée de petits drames propres au secondaire.

Laurence Deschênes (Épidémie, O’) tient le rôle principal. Léanne Désilets, Sam-Éloi Girard, Thomas Delorme et Laurie Babin apparaissent également au générique.

« C’est une série qui parle aux jeunes de 9 à 12 ans, indique Chrystine Girard, cheffe de la distribution internationale chez Encore Télévision. C’est une série qui véhicule des valeurs très positives. Avec tout ce qu’on vit depuis un an, quand tu vois quelque chose de lumineux comme Léa Olivier, ça capte ton attention. »

« Dans la cour des grands »

Le succès des livres de Catherine Girard-Audet hors des frontières du Québec a également contribué à piquer la curiosité des Français.

Traduite en neuf langues et parue dans 26 pays, la collection de bouquins s’est envolée à plus d’un million et demi d’exemplaires dans le monde. CANAL+ mène d’ailleurs une importante campagne avec l’éditeur belge Kennes de Léa Olivier pour mousser la série en Europe.

Par ailleurs, Léa Olivier a récemment été sélectionnée aux Kidscreen Awards, une cérémonie internationale qui souligne le meilleur en télé jeunesse à laquelle participent de gros studios, comme Disney, DreamWorks et Nickelodeon. Elle pourrait rafler la palme de la meilleure nouvelle série, devant Locke & Key de Netflix, et Duncanville de Fox. Les gagnants seront dévoilés dans quatre semaines.

« On est dans la cour des grands, c’est certain », commente Chrystine Girard.

Nouveaux tournages

Au Québec, La vie compliquée de Léa Olivier est relayée par Club illico. Mise en ligne en février dernier, la première saison a connu un grand succès. Au palmarès des séries les plus regardées des six premiers mois de 2020, elle s’est classée bonne première, toutes catégories confondues.

La saison 2 devait initialement être tournée l’automne dernier, mais en raison des restrictions COVID-19, elle sera tournée au printemps.