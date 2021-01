Patinage Canada annule deux événements

Patinage Canada a pris la décision d’annuler les Championnats canadiens de patinage artistique et la Coupe Patinage Canada 2021, et ce, en raison de la pandémie de COVID-19.

C’est ce que l’organisation a annoncé dans un communiqué lundi.

Le premier événement devait se tenir à Vancouver du 8 au 14 février. Il devait servir de sélection pour les Championnats du monde, qui étaient prévus en mars prochain en Suède.

De son côté, la Coupe Patinage Canada 2021 devait se tenir de façon virtuelle, mais a tout de même été victime du couperet. Cette compétition s’adressait aux novices et prénovices.

«En raison du changement continu des exigences, partout au pays, de l'incapacité de nos athlètes de s'entraîner en raison de la fermeture des patinoires et du nombre de participants qui seraient tenus de voyager, il est devenu évident qu'il ne serait pas possible d'accueillir ces événements», a indiqué la cheffe de la direction générale de Patinage Canada, Debra Armstrong, dans le communiqué de son organisation.

«La santé et la sécurité de notre communauté constituent notre priorité et nous vous remercions tous de prendre les précautions nécessaires et de faire ce que vous pouvez pour limiter la propagation de la COVID-19», a-t-elle ajouté.