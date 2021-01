Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 12 janvier:

«Karmina 2»

Yves Pelletier, Gildor Roy et Diane Lavallée sont réunis le temps de cette comédie fantaisiste québécoise où il faut absolument savoir comment les vampires font pour garder une forme humaine afin de rétablir l’ordre des choses. Ghislain Chabot et Vlad devront faire preuve de persévérance et d’ingéniosité.

Mardi, 15 h, VRAK.

«Héritages de stars»

Impossible à oublier, Marilyn Monroe a marqué les esprits, devenant l’un des symboles sexuels les plus célèbres des années du 20e siècle. Riche, son histoire rimant avec le besoin d’être aimée, la constante lumière des projecteurs et le vif engouement généré à Hollywood est tout sauf ennuyante.

Mardi, 16 h, Investigation.

«Ça ne se demande pas»

Ce n’est pas parce qu’on est confiné à un fauteuil roulant ou qu’on est aveugle que les questions délicates et intimes font peur. À preuve, des gens ont accepté de briser les tabous et de donner l’heure juste quant à leur situation. Deux épisodes diffusés.

Mardi, 18 h, MOI ET CIE.

«Contre-offre»

Nouvelle comédie dont l’intrigue se situe en plein univers de l’immobilier, un marché où la compétition est féroce. L’Équipe Lévesque en sait quelque chose, mais a plus d’un tour dans son sac pour générer des ventes. Heureusement, car son fondateur est épuisé... Avec Normand D’Amour, Marie Soleil Dion et Antoine Vézina.

Mardi, 19 h 30, Noovo.

«Décor en vedette»

Sarah-Jeanne Labrosse a décidé de retrousser ses manches et de rénover le salon familial de sa cousine. Avec l’aide du designer Antoine Laurier, elle redonne du lustre à la maison centenaire habitée par la maman et ses trois enfants, en collant du papier peint et restaurant le plancher.

Mardi, 20 h, Canal Vie.

«Caméra café»

Retour de la populaire comédie de bureau avec une nouvelle distribution comprenant Marie-Soleil Dion, Anne-Élisabeth Bossé, Didier Lucien, Sylvie Léonard et José Gaudet, entre autres. Dans le premier épisode, il est question d’une arrivée fracassante, d’un retard mal reçu, de possible racisme et de règles sanitaires irritantes.

Mardi, 21 h, TVA

«Pandémie»

Long métrage d’horreur britannique dans lequel une fille et un homme parviennent à éviter la pandémie qui sévit dehors. Ils font connaissance sur une ferme, loin d’un monde pris d’assaut. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas au bout de leurs peines, car un nouvel ennemi meurtrier les rejoint.

Mardi, 23 h, addikTV.