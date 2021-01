Un retour au PIB prépandémie en 2022, prévoie Fitzgibbon

Si le gouvernement du Québec prévoyait qu’un retour à un PIB équivalent à celui d’avant la pandémie se ferait à la fin de 2021, il devrait plutôt arriver au premier trimestre 2022.

C’est du moins l’avis du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui a abordé la question d’un retour à la normale pour les entreprises à l’émission À vos affaires, diffusée à 18h30 à LCN.

«Moi, je pense qu’on parle du premier trimestre 2022, on retourne à une normale en termes de PIB», a confié M. Fitzgibbon à l’animateur Pierre-Olivier Zappa.

Le ministre de l’Économie a soutenu que la reprise économique pourrait être un peu plus longue pour les secteurs plus touchés par la crise sanitaire.

«Principalement au niveau culturel, au niveau de l’hébergement, de la restauration, de l’aéronautique, donc c’est sûr que c’est des secteurs qui sont plus vulnérables, eux, ça va être plus long pour la reprise», a-t-il affirmé.

Il est cependant d’avis que «tout revient au vaccin».

«Le jour où nos gens vulnérables vont être vaccinés, et on s’en va vers une vaccination complète en septembre, on va voir que les gens vont être plus habiletés à vouloir consommer», a-t-il mentionné.