Une saison de hockey bien remplie à TVA Sports

La Ligue nationale de hockey (LNH) sera de retour à l’action mercredi avec la présentation des deux premières rencontres de son calendrier régulier et TVA Sports offrira une programmation des plus étoffées.

Pour amorcer cette soirée de retour au jeu, Jean-Charles Lajoie et ses invités mettront la table avec une analyse complète dès 17 h lors de l’émission «JiC», qui revient d’ailleurs à une formule de deux heures.

Tout juste avant le début du duel Montréal-Toronto, Louis Jean, accompagné de Maxim Lapierre et d’Éric Fichaud, convieront les fans lors de l’émission d’avant-match qui commencera à 18 h. Michel Bergeron les rejoindra au cours du deuxième entracte avec sa chronique «Sans filet». Félix Séguin accompagné de Patrick Lalime assureront la description et l’analyse de la rencontre en direct de Toronto. Ils seront accompagnés de Renaud Lavoie qui sera également sur place.

À l’issue de la rencontre, Dave Morissette et ses collaborateurs Mike Bossy, Jean-Sébastien Giguère et Maxim Lapierre reviendront sur les faits saillants à «Dave Morissette en direct», avant le duel entre les Canucks de Vancouver et Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton.

De nouveaux visages

Pour cette saison comprenant près de 200 matchs sur les ondes de TVA Sports, la chaîne sportive comptera sur les nouvelles recrues Maxim Lapierre, Mélodie Daoust, Alexandre Picard ainsi que Guillaume Latendresse, qui rejoindra l’équipe le samedi 30 janvier. Ils s’ajouteront aux Michel Bergeron, Mike Bossy, Éric Fichaud, Steven Finn, Jean-Sébastien Giguère, Patrick Lalime, Dave Morissette, Alain Chainey, Yvon Pedneault et Stéphane Auger.

Félix Séguin, Denis Casavant et Sébastien Goulet seront à la description des différentes confrontations, alors que Louis Jean, Elizabeth Rancourt et Michel Godbout seront à l’animation des émissions d’avant-match et des entractes.

L’actualité complète du Canadien de Montréal sera assurée par Marc-André Perreault. Renaud Lavoie couvrira toute l’action et les coulisses dans la LNH.

À l’affiche cette semaine à TVA Sports