Victoires de la musique: Benjamin Biolay en pole position

Benjamin Biolay, présent dans trois catégories grâce à son album Grand Prix, arrive en trombe sur la grille de départ des 36e Victoires de la musique, qui ont révélé lundi la liste des nominés.

Biolay est en lice aux titres d’artiste masculin ainsi que d'album et de chanson de l'année. La 36e cérémonie des Victoires aura lieu le 12 février à 21h5 à la Seine Musicale (région parisienne) et sera retransmise en direct sur France2 et France Inter. Le président d’honneur cette année sera Jean-Louis Aubert.

Après une année 2020 marquée par une crise sanitaire qui a fragilisé la filière musicale, les Victoires souhaitent «envoyer un message de solidarité au spectacle vivant, permettre aux artistes de promouvoir leurs futures tournées et dire au public qu’ils seront bientôt de retour».

«La cérémonie se déroulera avec du public, ou sans, nous ne savons pas encore. Avec du public, ça paraît quand même compromis», a indiqué à quelques journalistes, en marge de la conférence de presse des révélations des nominés, Vivien, président des Victoires.

Artiste masculin

Benjamin Biolay

Gaël Faye

Vianney

Artiste féminine

Aya Nakamura

Pomme

Suzane

Révélation masculine

Hatik

Hervé

Noë Preszow

Révélation féminine

Clou

Lous and the Yakuza

Yseult

Album

Aimée, Julien Doré

Grand Prix, Benjamin Biolay

Lundi méchant, Gaël Faye

Mesdames, Grand Corps Malade

Paradis, Ben Mazué

Chanson originale

«Comment est ta peine?», Benjamin Biolay

«Corps», Yseult

«Facile», Camelia Jordana

«La maison de retraite», Michel Jonasz

«Mais je t’aime», Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle

Goliath, Woodkid

La vita nuova, Christine and the Queens

Nous, Julien Doré