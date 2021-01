GALLANT, Mathieu



À Montréal, le 30 décembre 2020, à l'âge de 32 ans, est décédé Mathieu Gallant, fils de Mario Gallant et feu Line Paquet.Outre son père, il laisse dans le deuil son frère Maxime et sa soeur Rose-Aimée, ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comle jeudi 14 janvier de 13h00 à 16h00. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h00 au complexe funéraire.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (7401, rue Hochelaga, Pavillon Lahaise (1er étage), Montréal, Qc, H1N 3M5), serait apprécié.