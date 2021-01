LIMONGI, Jean-Baptiste



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Jean-Baptiste Limongi, survenu à l'Hôpital Général de Montréal le mardi 29 décembre 2020, à l'âge de 93 ans et 11 mois. Il était le fils de feu Mercedes et feu Blaise Limongi.Il laisse dans le deuil son épouse, Jacqueline Dussault; une soeur, Antoinette Limongi; ses deux belles-soeurs: Thérèse Charlebois et Yolande Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux ami(e)s. Sa soeur, Vincente Limongi Iasenza, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs l'ont précédé.La famille se recueillera en privé afin de célébrer la vie de M. Limongi. L'inhumation aura lieu ce printemps au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.