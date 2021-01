[BALADO] Le retour en grâce du dirigeable?

Lorsque le ballon dirigeable, le Zeppelin “Hindenburg”’ a pris en feu avec 97 personne à son bord en 1937, la courte carrière du dirigeable a pris fin abruptement.

Plus de 80 ans plus tard, il revient, présenté comme solution, non pas pour transporter des gens, mais plutôt des équipements lourds dans des endroits jugés inaccessibles, comme le Grand Nord québécois.