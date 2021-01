LAUZON, Pierre



À l'Hôpital Sainte-Anne, le 7 janvier 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Pierre Lauzon, époux de Mme Nicole Martel. Il est allé rejoindre son fils Jean Roch.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Isabelle), Martin (Stéphanie), Jocelyn (Yasmine) et Pierre (Mélanie), ses petits-enfants Maude, Jérémy, Amélie, Jonathan, Éliott, Chloé, Justine, Brielle et Scarlett, sa soeur Nicole, son beau-frère Louis, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 janvier 2021 de 10h30 à 13h30 :1934 CHEMIN STE-ANGÉLIQUE, ST-LAZAREwww.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le vendredi 15 janvier à 14h en l'église de St-Lazare (1980, ch. Ste-Angélique), suivies de l'inhumation au cimetière de la même paroisse.La famille remercie le personnel du Pavillon du souvenir 2B de l'Hôpital Ste-Anne pour les bons soins prodigués à M. Lauzon et leur soutien à la famille.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.