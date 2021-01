DUBOIS, Thérèse (née Thibault)



Le 5 janvier 2021 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Thérèse Thibault, épouse de feu M. Roger Dubois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Lise), Ginette (Pierre), feu Daniel (Rachel), Claudine (Michel), Gilles (Thérèse Diane) et Marc (Chantal), ses onze petits-enfants, ses vingt-et-un arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles, une cérémonie se tiendra en toute intimité.