Il y a longtemps que les attentes envers le Canadien auront été aussi élevées.

Marc Bergevin a réussi un tour de force avec ses récentes acquisitions et, sur papier du moins, tous les espoirs sont maintenant permis.

Aux joueurs de nous le prouver !

Malgré le contexte particulier de la pandémie avec les amphithéâtres vides, l’intérêt autour de la troupe de Claude Julien sera renouvelé.

C’est pourquoi, à compter de mercredi, nous vous offrirons de nouvelles statistiques avancées dans le cadre de l’avant-match à la loupe.

En collaboration avec la firme montréalaise Sportlogiq, nos journalistes Jonathan Bernier et Jean-François Chaumont cibleront un aspect précis du jeu du Canadien et de ses adversaires, et feront parler les chiffres pour en dégager ce qu’il est important de savoir.