Vaccin Pfizer/BioNTech : le Canada met la main sur 20 millions de doses additionnelles

Ottawa s’est entendu avec Pfizer pour que la pharmaceutique accélère l’envoi de doses de son vaccin contre la COVID-19 avec 20 millions de doses additionnelles.

«D’ici la mi-printemps – entre avril et juin – nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu’à 20 millions de personnes», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, mardi, en point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage.

En tenant compte des nouveaux développements, les ententes avec Pfizer et Moderna assurent à elle seules 80 millions de doses en 2021.

Malgré cette accélération annoncée mardi, Ottawa garde le cap sur son objectif de septembre pour que toutes les personnes qui souhaitent être vaccinées contre la COVID-19 le soient.

«On est confiant de pouvoir y arriver, mais c’est certain qu’on est en train de travailler à accélérer cet échéancier-là», a dit M. Trudeau.

«Bien sûr, le plus rapidement que le plus grand nombre de gens seront vaccinés, le plus rapidement on va pouvoir commencer à reprendre [une] vie un peu plus normale», a-t-il ajouté.

L’entente initiale avec Pfizer prévoyait 20 millions de doses avec une option pour en obtenir 56 millions de doses supplémentaires.

La frontière avec les États-Unis fermée jusqu’au 21 février

La fermeture de la frontière canado-américaine aux voyages non essentiels est prolongée au moins jusqu'au 21 février, a fait savoir le premier ministre Justin Trudeau, mardi.

Pour rappel, la frontière entre le Canada et les États-Unis a été fermée par décret le 21 mars dernier en raison des risques de propagation de la COVID-19. Depuis, cette fermeture a été renouvelée à plusieurs reprises par une décision conjointe des deux pays.

Depuis mars, il n’est plus possible, sauf rares exceptions, de voyager entre les deux pays. La frontière canado-américaine demeure notamment ouverte pour le transport de marchandises.

Le Canada tente ainsi de se protéger, car la pandémie de COVID-19 frappe particulièrement fort aux États-Unis.

- Avec l'Agence QMI