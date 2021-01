Honneur universitaire pour Jean-Simon Desgagnés

La réputation de Jean-Simon Desgagnés n’est plus à faire sur la scène de l’athlétisme universitaire canadien et sur les bancs d’école non plus. Voilà que le représentant du Rouge et Or vent d’être nommé au sein du top 8 universitaire de U-Sports.

L’étudiant-athlète se démarque en cross-country et athlétisme, mais c’est cette fois le travail abattu sur son doctorat en médecine qui a été salué. Le top 8 universitaire récompense les étudiants-athlètes les plus performants en classe à travers le pays.

« C’est tout un honneur. Se démarquer de tous les étudiants-athlètes au pays, autant du côté universitaire que sportif, c’est vraiment prestigieux. C’est un groupe sélect dont je suis très fier de faire partie. L’année 2020 a été particulière, mais aussi positive à sa façon. Espérons que 2021 amènera son lot de bons coups aussi », a commenté par voie de communiqué l’étudiant-athlète de Québec.

Performant partout

Lors de ses trois dernières sessions universitaires, Desgagnés a montré des moyennes de 3,91 sur 4,33, puis de 4,22 et 4,29. Il devient ainsi le 13e étudiant-athlète de l’histoire du Rouge et Or à figurer parmi le top 8 de U-Sports.

Aucun membre du club de cross-country/athlétisme du Rouge et Or n’avait réalisé pareil exploit depuis Caroline Vachon, en 1994-95.

S’il a excellé en classe, c’est aussi le cas en course. Desgagnés a raflé le titre individuel en cross-country sur la scène québécoise, ce qui lui a valu le titre d’étudiant-athlète de l’année du RSEQ.

Sur piste, au niveau canadien, il a aussi récolté l’or au 3000 m et l’argent au 1500 m. En 2019, il n’avait pas manqué non plus de briller au niveau international lorsqu’il avait terminé quatrième au 3000 m steeple, lors des Universiades d’été à Naples, en Italie.

« Jean-Simon est un athlète d’exception qui concilie brillamment ses études universitaires en médecine et sa pratique sportive de haut niveau. Il est un exemple pour ses coéquipiers de par sa rigueur à l’entraînement et son souci du détail », a souligné son entraîneur Félix-

Antoine Lapointe.