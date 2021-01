Hôpitaux saturés: des patients transférés à 175 km

En plus du délestage, dont l’annulation d’interventions chirurgicales importantes, certains hôpitaux ont commencé à transférer des patients dans d’autres établissements afin de désengorger leurs unités.

«Avec un système saturé, la moindre hausse des cas fait qu’on n’a plus de place dans nos hôpitaux et il faut transférer les gens», a confirmé mardi sur LCN le Dr Gilbert Boucher, intensiviste et président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec.

Il a précisé que depuis le week-end dernier, des patients de l’Hôpital Anna-Laberge situé à Châteauguay, en Montérégie, ont été transférés à Sherbrooke, à 175 km de distance.

«Certains patients de la Rive-Sud sont envoyés aussi loin qu’à Saint-Hyacinthe. On espère ne pas avoir à en transférer à Québec ou des endroits comme ça, [éloignés]. C’est ça qui rend les choses difficiles en ce moment», a expliqué le Dr Boucher.

Ce scénario de transfert des patients en région plus éloignée est d’ailleurs envisagé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Au-delà de la disponibilité des lits, d’autres facteurs influencent la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du matériel et du personnel. Le ministère évalue, de concert avec les PDG des établissements, la situation quotidiennement, et s’assure d’être prêt pour le transfert de patients vers leurs installations ou d’autres installations», a affirmé vendredi le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un courriel transmis à TVA Nouvelles.

La sous-ministre adjointe à la Santé, Lucie Opatrny, l’a également souligné dans le point de presse des autorités mardi, la situation dans les hôpitaux étant «très critique».

Malgré tous les efforts déployés actuellement, si la tendance se maintient, plusieurs patients «risquent d’en subir les conséquences», a-t-elle prévenu mardi.

Certains pourraient par exemple voir leur greffe de rein ou leur coloscopie reportée à une date inconnue.

Déjà 140 000 chirurgies sont en attente d’être réalisées dans la province.