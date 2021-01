Hôpitaux surchargés à Montréal: un patient transféré à Gatineau

Les hôpitaux du Grand Montréal sont à ce point surchargés qu’un patient atteint de COVID-19 a été transféré aussi loin qu’à Gatineau, semant ainsi l’inquiétude au sein de la population et des professionnels de la santé de la région quant à la pénurie de personnel en Outaouais.

Bien que moins de la moitié des lits disponibles soient occupés actuellement à l’unité COVID de l’Hôpital de Hull (22 sur 45), plusieurs intervenants craignent un bond des hospitalisations vu la tendance ascendante du nombre de cas depuis la mi-décembre, sans compter les répercussions de la période des fêtes qui ne se sont pas encore toutes manifestées sur le bilan régional.

«Nous sommes pris entre l’arbre et l’écorce. Il est certes difficile d’être contre [ces transferts], mais nous manquons déjà de monde, nous sommes essoufflés et on nous demande de presser encore plus le citron», fait valoir le président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais, Patrick Guay.

Le président du regroupement citoyen Action Santé Outaouais, Denis Marcheterre, abonde dans le même sens.

«C’est à moyen terme que la situation est plus inquiétante, car la pression risque d’être de plus en plus forte. Comment pourrons-nous répondre à la demande en matière de ressources humaines? Pour moi, le mystère reste complet», se questionne-t-il.

Pénurie

Le directeur des services professionnels du Centre intégré de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), le Dr Nicolas Gillot, a tenté de se faire rassurant mercredi après-midi lors d’une conférence de presse.

«Si le nombre de cas augmente, nous pouvons rapidement hausser la capacité de l’unité COVID à 60 lits, voire davantage», a-t-il indiqué d’entrée de jeu. «Nous sommes ici en présence d’un effort de solidarité provincial qui dépasse les simples enjeux régionaux», a ajouté le médecin.

Reste que, en plus d’une pénurie de personnel de longue date, 86 employés du réseau de la santé sont en ce moment atteints de la COVID-19 en Outaouais. De plus, le tiers des médecins sont affectés à des tâches qui sortent de leur champ d’activités habituel.