Les Québécois ignorés au ballottage

Les Québécois Mathieu Perreault, des Jets de Winnipeg, Samuel Morin, des Flyers de Phildelphie, et Frédérik Gauthier, des Coyotes de l’Arizona, ont tous été ignorés au ballottage, mardi.

Perreault, Morin et Gauthier pourraient tous logiquement se retrouver sur l’équipe de réservistes de leur club respectif.

Quatre joueurs ont été réclamés et feront pour leur part leurs valises pour se joindre à une autre formation.

Ainsi, le gardien Anton Forsberg passe des Oilers d’Edmonton aux Hurricanes de la Caroline, tandis que l’attaquant Rudolfs Balcers quitte les Sénateurs d’Ottawa pour se retrouver chez les Sharks de San Jose. Il s’agit pour Balcers d’un retour dans l’organisation des Sharks. L’ailier avait été impliqué, en septembre 2018, dans la transaction majeure ayant envoyé Erik Karlsson à San Jose.

De leur côté, les Jets de Winnipeg ont perdu le gardien Eric Comrie et le défenseur Luca Sbisa, qui évolueront respectivement avec les Devils du New Jersey et les Predators de Nashville. Comrie pourrait aider les Devils à combler la perte du Québécois Corey Crawford, qui a annoncé sa retraite, samedi dernier.

Parmi les nouveaux joueurs se retrouvant au ballottage dans la journée de mardi, les Islanders de New York ont ainsi sacrifié Leo Komarov en espérant qu’il ne soit pas réclamé et qu’il puisse se retrouver dans l’équipe de réservistes. Les Hurricanes ont réservé le même sort au gardien Alex Nedeljkovic.