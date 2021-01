Marchés publics de Montréal: Nicolas Fabien-Ouellet nouveau directeur général

La Corporation de gestion des marchés publics de Montréal a un nouveau directeur général en la personne de Nicolas Fabien-Ouellet qui assurait l’intérim du poste depuis 2019.

«Nous sommes confiants d’avoir en Nicolas [Fabien-Ouellet] la meilleure personne pour diriger le développement des marchés et continuer le travail entamé», a indiqué dans un communiqué, mardi, Serge Marticotte, président du conseil d’administration.

Pour l’administration de la mairesse Valérie Plante, le développement du réseau de marchés publics constitue une des mesures importantes contenues dans le plan de relance économique 2021.

«Nous visons à positionner les marchés publics au cœur du système bioalimentaire montréalais, ces marchés répondent à une réelle demande des Montréalais pour des produits frais et locaux et M. Fabien-Ouellet sera un partenaire important dans cette démarche», a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design de la Ville de Montréal.

Expert en agroalimentaire, M. Fabien-Ouellet a rejoint la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal en janvier 2018 en tant que responsable du développement.

«Le réseau de marchés publics est au cœur du mouvement d’achat local à Montréal et nous continuerons de le propulser afin d’améliorer l’accès alimentaire de produits frais tout en rapprochant la population montréalaise des entreprises agricoles et alimentaires d’ici», a dit M. Fabien-Ouellet.