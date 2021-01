Québec accorde 55 millions $ pour le projet du terminal de Contrecœur

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 55 millions $ pour le projet de terminal du Port de Montréal à Contrecœur en Montérégie.

Cette somme servira à réaliser la phase de démarrage du projet et permettra d'entreprendre des travaux de préparation et de terrassement du site ainsi que la construction d'une barrière visuelle et sonore.

C’est ce qu’ont annoncé mardi la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, et le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel

L'ensemble des coûts pour cette phase est évalué à 111 millions $ et le reste du montant, 56 millions $, sera investi par l'Administration portuaire de Montréal.

« Le projet du terminal de conteneurs à Contrecœur répond à une volonté claire de croissance en ce qui a trait au transport des marchandises sur le fleuve Saint-Laurent », indique le gouvernement du Québec dans un communiqué publié mardi.

À terme, le projet de terminal à Contrecoeur doit permettre la création de 1 000 emplois lors de son exploitation.

Le coût total du projet est estimé entre 750 millions $ et 950 millions $.