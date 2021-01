Quelque 80 000 doses en route pour le Québec

Un peu plus de 80 000 doses de vaccin contre la COVID-19 arriveront dans les prochains jours au Québec.

• À lire aussi: Vaccination: vers des ruptures de stock dans certaines régions du Québec

«Dès demain et jusqu’à vendredi, le Qc recevra 80 800 doses du fédéral (46,8K Pfizer, 34K Moderna) et seront distribuées dans le réseau. Elles seront administrées dans les prochains jrs en fonction du temps pour la livraison dans le réseau et les rdv avec la clientèle visée», a annoncé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur son compte Twitter mardi après-midi.

Dès demain et jusqu’à vendredi, le Qc recevra 80 800 doses du fédéral (46,8K Pfizer, 34K Moderna) et seront distribuées dans le réseau. Elles seront administrées dans les prochains jrs en fonction du temps pour la livraison dans le réseau et les rdv avec la clientèle visée. — Christian Dubé (@cdube_sante) January 12, 2021

Le Québec devrait normalement dépasser le cap des 100 000 doses administrées dans son bilan de jeudi. À ce jour, 99 150 doses ont été administrées, sur un total de 115 375 reçues.