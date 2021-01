Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 13 janvier:

- «Cause toujours... tu m’intéresses!»

Comédie française qui voit un journaliste divorcé aux prises avec la solitude composer un numéro de téléphone au hasard et converser avec une pharmacienne célibataire. Pour la séduire, il s’invente ensuite une nouvelle identité. Film mettant en vedette Jean-Pierre Marielle et Annie Girardot.

Mercredi, 14 h 05, StudioCanal.

- «Le Canadien de Montréal contre les Maple Leafs de Toronto»

Après des mois d’attente, le Canadien de Montréal dispute enfin le premier match de sa saison écourtée, devant des rivaux de toujours: les Maple Leafs de Toronto. La rencontre prévue au Scotiabank Arena sera précédée d’une émission d’avant-match, à 18 h.

Mercredi, 19 h, TVA Sports.

- «La magie de l’Australie»

Le continent australien se distingue entre autres par sa faune diversifiée, alors qu’il accueille et protège de nombreuses espèces menacées. Dans plusieurs villes australiennes, la cohabitation est possible et harmonieuse entre les hommes, les animaux, dont les opossums, les renards roux ou encore les dragons d’eau.

Mercredi, 19 h, ICI Explora.

- «Témoin indésirable»

Dans cette minisérie basée sur le roman d’Agatha Christie, une mère de famille aussi riche philanthrope est assassinée sur les lieux de sa cossue résidence. Jack, son fils adoptif, est arrêté puis incarcéré. Pourtant, ce n’est pas lui qui a commis le crime... Diffusion des quatre épisodes.

Mercredi, 20 h, ARTV.

- «Sans rancune»

Pour leur nouveau bien-cuit, Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais ont décidé de taquiner les amateurs de country. En humour, en danse et en chanson, le moment est venu de rire en compagnie de ceux et celles pour qui les chapeaux et les bottes de cowboy sont toujours à la mode.

Mercredi, 20 h, TVA.

- «Cette année-là»

Mitsou n’avait pas encore 20 ans en 1989. Pourtant, elle faisait grandement parler d’elle et enchaînait les succès musicaux grâce à son album «El Mundo», sur lequel on retrouve «Bye bye mon cowboy». Pour Marc Labrèche, impossible de mentionner l’année 1989 évoquer, à sa façon, la chute du mur de Berlin.

Mercredi, 22 h, Télé-Québec.

- «Au nom de ma fille»

Sa fille Kalinka morte à 14 ans dans des circonstances suspectes à l’étranger, un homme se lance corps et âme dans le combat d’une vie: faire condamner l’homme qui a tué l’adolescente. Et il est prêt à y investir temps et énergies. Drame français porté par Daniel Auteuil.

Mercredi, 23 h, MOI ET CIE.