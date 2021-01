Succès virtuel pour Barrette

Pas moins de 5500 accès ont été vendus pour le spectacle de Michel Barrette durant le temps des Fêtes. Un succès qui a pris le principal intéressé par surprise. « Je visais 1000 accès ! » lance l’humoriste.

Michel Barrette risque de se souvenir longtemps de son année 2020. Après avoir dû reporter son ultime tournée, le conteur s’était lancé dans une série de spectacles « spécial COVID » qu’il avait aussi dû mettre de côté, en raison du confinement de l’automne.

Il s’était ensuite laissé embarquer dans le projet du spectacle virtuel. Enregistré sur la plateforme Live dans ton salon, Mes drôles de Noëls est disponible sur le web depuis le 23 décembre.

À ce jour, ce sont 5500 accès de 20 $ qui se sont écoulés. Sachant que plus de deux personnes se trouvent en moyenne par foyer, on peut présumer que plus de 10 000 personnes ont écouté les anecdotes du raconteur. « Ça prouve que la formule fonctionne, dit Michel Barrette. Et je suis plus que content ! Je me pince encore... »

Chaise et hockey

D’une durée de 90 minutes, Mes drôles de Noëls nous montre un Michel Barrette en pleine forme en compagnie de Luc Senay. Les deux amis sont assis, avec distanciation, dans un décor féérique rempli d’arbres de Noël et de cadeaux.

En grande forme, le raconteur parle notamment de la rencontre de ses parents (« ils se sont connus parce qu’ils étaient voisins »), de la chaise de son grand-père (« mon père, mes fils et moi avons été bercés dedans ») et de son expérience dans le premier film des Boys (« j’avais dit à Louis Saia que je savais patiner... »).

L’humoriste est présentement en discussion pour enregistrer prochainement un autre spectacle virtuel. « J’ai beaucoup de choses à raconter. Soixante-quatre ans d’histoires vécues ! (rires) »