Un couple ontarien accusé après un test positif à la variante de la COVID-19

Un couple de la région de Toronto a été accusé d’infractions liées à la santé publique après avoir découvert qu’il avait contracté la variante de la COVID-19 originaire du Royaume-Uni, a rapporté CBC News.

Le couple avait déclaré à la santé publique en décembre qu’il n’avait eu aucun contact avec des voyageurs, ce qui s’est révélé faux.

«Une enquête supplémentaire et un suivi de la gestion des cas et des contacts ont révélé que le couple avait effectivement été en contact avec un voyageur récent du Royaume-Uni, ce qui est une nouvelle information non fournie lors d’entretiens précédents», a fait savoir le ministère ontarien de la Santé dans un communiqué du 27 décembre.

L’affaire étant devant les tribunaux, le département régional de la santé de Durham, la région habitée par le couple, n’a pas précisé les chefs d’accusation.

Le couple doit comparaître en mars prochain.

En Ontario, les tests pour la variante B117 ne sont réalisés que dans des circonstances exceptionnelles, si la personne a récemment voyagé ou a été en contact avec une personne revenant au pays.